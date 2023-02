Google trabalha em resposta ao ChatGPT da OpenAI

Apoie o 247

247, com chat GPT - De acordo com a CNBC, funcionários da Google estão testando vários possíveis competidores do ChatGPT como parte da iniciativa da gigante tecnológica de lançar uma resposta à tecnologia da OpenAI. Segundo um relatório anterior do New York Times, o CEO da Google, Sundar Pichai, declarou "código vermelho" e acelerou o desenvolvimento de inteligência artificial para poder lançar pelo menos 20 produtos alimentados por IA neste ano. Agora, a CNBC detalha vários dos produtos que a empresa está trabalhando, incluindo um chatbot chamado "Apprentice Bard" que usa a tecnologia de conversação LaMDA da Google.

Aparentemente, a gestão da Google pediu à equipe LaMDA para priorizar o trabalho em um competidor do ChatGPT, dizendo-lhes que isso tem prioridade sobre qualquer outro projeto e até mesmo avisando-os para não comparecer a reuniões não relacionadas. O Apprentice Bard supostamente parece e funciona como o ChatGPT, pois um usuário pode digitar uma pergunta ou um prompt em uma caixa de texto e então receber uma resposta escrita.

A CNBC diz que viu amostras comprovando que as respostas do bot incluem informações de eventos recentes, algo que o ChatGPT não é capaz, porque só tem conhecimento limitado sobre o que aconteceu após 2021. Em um exemplo, o Apprentice Bard foi capaz de responder se haverá outra rodada de demissões na Google (provável que não este ano, disse ele, já que a empresa está bem financeiramente). Se você se lembrar, a tecnologia LaMDA da Google fez com que um antigo engenheiro da empresa fosse demitido depois de ele afirmar que ela havia adquirido consciência.

A Google também está testando uma nova página de pesquisa que usa um formato de pergunta e resposta. A página experimental de início de sessão apresenta cinco potenciais prompt de pergunta substituindo "Estou me sentindo sortudo" abaixo da barra de pesquisa. Depois que o usuário digita sua consulta, a página gera respostas semelhantes às humanas em bolhas cinzentas. Abaixo dessas respostas estão sugestões de perguntas subsequentes, seguidas pelos resultados de pesquisa típicos com links e manchetes. Além disso, o Alphabet está trabalhando em um projeto chamado "Atlas" sob sua unidade de nuvem. Embora a CNBC não tenha detalhes sobre o que é, ainda é considerado parte dos esforços da "code red" da Google.

Não está claro neste ponto qual dos projetos da Google será lançado para o público. O chefe de AI da Google, Jeff Dean, disse aos funcionários durante uma reunião de todas as mãos para discutir a resposta da empresa ao ChatGPT que a empresa está se movendo "de forma mais conservadora do que uma pequena start-up". Afinal, fornecer informações erradas terá um impacto muito maior para uma empresa conhecida como a Google. De fato, o The Times anteriormente disse que a gigante tecnológica está priorizando a segurança, a precisão e o bloqueio de desinformação no desenvolvimento do seu chatbot de pesquisa. Se os relatórios de que a Microsoft está incorporando a tecnologia do ChatGPT ao Bing já a partir de março forem verdadeiros, provavelmente veremos também o chatbot de pesquisa da Google em breve.

