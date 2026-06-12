autoTEXT: A Via Rápida para a Comunicação com Clientes

Os clientes esperam respostas rápidas, atualizações instantâneas e uma comunicação que se adapte às suas agendas ocupadas. Infelizmente, muitas concessionárias ainda dependem fortemente de ligações telefônicas, mensagens de voz e longas trocas de e-mails que muitas vezes ficam sem resposta por horas — ou até dias.

É aí que entra o auto text.

À medida que as expectativas dos clientes continuam evoluindo, as mensagens de texto se tornaram uma das formas mais eficazes para as concessionárias se manterem conectadas com os clientes antes, durante e depois da visita. Na verdade, muitos clientes agora preferem receber mensagens de texto em vez de ligações telefônicas porque é mais rápido, menos invasivo e mais fácil de responder no momento mais conveniente para eles.

Por Que a Comunicação Tradicional Está Tornando as Concessionárias Mais Lentas

Pense na última vez que você recebeu uma ligação inesperada durante uma reunião. Provavelmente você ignorou a chamada e planejou retornar mais tarde.

Seus clientes fazem exatamente a mesma coisa.

O problema é que chamadas perdidas criam atrasos. Aprovações de serviços demoram mais. Os clientes ficam frustrados esperando por atualizações. Os consultores gastam um tempo valioso deixando mensagens de voz e tentando retornar ligações em vez de ajudar os clientes.

Quando a comunicação desacelera, todo o restante também desacelera.

Um cliente aguardando para aprovar um reparo nos freios pode não atender uma ligação por várias horas. Já uma mensagem de texto pode ser visualizada e respondida em poucos minutos. A VenueVision relata que mensagens de texto geralmente são lidas muito mais rapidamente do que e-mails e mensagens de voz, ajudando as concessionárias a receber aprovações e respostas com mais rapidez.

O Que é o autoTEXT?

autoTEXT é a plataforma de mensagens de texto bidirecionais baseada em nuvem da VenueVision, desenvolvida para melhorar a comunicação em todos os departamentos da concessionária. Ela permite que os colaboradores enviem e recebam mensagens dos clientes a partir de um painel centralizado, mantendo total visibilidade de cada conversa.

Ao contrário de celulares pessoais ou ferramentas de comunicação desconectadas, o autoTEXT mantém todas as conversas organizadas em um único lugar. Consultores de serviço, agentes de BDC, equipes de vendas e gerentes podem se comunicar de forma eficiente com os clientes, mantendo um histórico completo das interações.

Comunicação Mais Rápida Significa Decisões Mais Rápidas

Um dos maiores benefícios das mensagens de texto é a redução de atrasos.

Imagine que um técnico identifique reparos adicionais durante uma inspeção. Em vez de ligar várias vezes para o cliente e esperar um retorno, o consultor pode enviar uma mensagem contendo fotos, orçamentos ou até vídeos explicando o problema.

O cliente analisa as informações e responde quando for mais conveniente.

Muitas concessionárias que utilizam soluções de mensagens relatam aprovações mais rápidas porque os clientes podem responder durante reuniões, viagens ou entre compromissos, sem precisar interromper tudo para atender uma ligação.

Mantenha os Clientes Informados Sem Esforço Extra

Os clientes querem saber o que está acontecendo com seus veículos.

Eles não necessariamente desejam uma longa conversa telefônica toda vez que houver uma atualização.

Com o autoTEXT, as concessionárias podem automatizar muitas dessas comunicações, incluindo:

Confirmações de agendamento

Lembretes de agendamento

Atualizações de status do serviço

Notificações de conclusão de reparos

Mensagens de acompanhamento

Solicitações de feedback dos clientes

Esses pontos de contato automatizados ajudam os clientes a se manterem informados enquanto reduzem a carga de trabalho da equipe.

Uma Experiência Melhor para os Consultores de Serviço

Os consultores de serviço já lidam com diversas responsabilidades ao longo do dia. Eles atendem telefonemas, gerenciam ordens de serviço, conversam com técnicos e ajudam clientes no balcão.

Adicionar dezenas de ligações ativas apenas cria mais interrupções.

As mensagens de texto ajudam os consultores a se comunicarem de forma mais eficiente, permitindo que gerenciem várias conversas simultaneamente. Modelos de mensagens, fluxos automatizados e ferramentas centralizadas de comunicação ajudam a reduzir tarefas repetitivas, garantindo que os clientes continuem recebendo atualizações em tempo hábil.

Já conversei com equipes de concessionárias que ficaram surpresas com a quantidade de tempo economizada simplesmente substituindo trocas de mensagens de voz por conversas por texto. Em vez de gastar vários minutos tentando falar com um único cliente, elas podiam enviar uma mensagem rápida e seguir ajudando a próxima pessoa.

Transparência Gera Confiança

Os clientes valorizam a transparência.

Quando podem visualizar fotos, vídeos, recomendações de reparos e atualizações diretamente em seus celulares, sentem-se mais informados e mais confiantes nas recomendações da concessionária.

Essa transparência reduz incertezas e ajuda os clientes a tomarem decisões mais rapidamente.

O autoTEXT permite que a equipe anexe imagens, PDFs e vídeos diretamente nas conversas, criando uma experiência mais envolvente e informativa.

Histórico Completo de Conversas

Outra grande vantagem é a responsabilidade e o controle.

Todas as conversas são documentadas e armazenadas na plataforma. Se um cliente tiver dúvidas sobre uma recomendação ou aprovação anterior, a equipe pode consultar facilmente o histórico.

Isso ajuda a eliminar mal-entendidos e cria uma experiência mais consistente para o cliente.

Comunicação em Todos os Departamentos

Embora muitas concessionárias adotem inicialmente as mensagens de texto para operações de serviço, os benefícios vão muito além da oficina.

As equipes de vendas podem:

Confirmar agendamentos

Agendar test drives

Fazer acompanhamento de leads

Responder dúvidas dos clientes

Os departamentos de peças podem:

Notificar clientes quando as peças chegam

Fornecer atualizações de status

Coordenar retiradas

As equipes de atendimento ao cliente podem:

Enviar pesquisas

Coletar feedback

Melhorar estratégias de retenção

Ter uma única plataforma de comunicação entre departamentos cria uma experiência mais fluida tanto para clientes quanto para colaboradores.

Por Que as Mensagens de Texto Melhoram o customer engagement dealership

Uma comunicação forte é um dos pilares de uma estratégia eficaz de customer engagement dealership. Quando os clientes se sentem informados e conectados durante toda a sua jornada de propriedade do veículo, eles têm mais chances de confiar na sua concessionária, retornar para futuros serviços e recomendar seu negócio para outras pessoas.

O Futuro da Comunicação nas Concessionárias

As expectativas dos clientes não estão diminuindo.

As pessoas esperam cada vez mais que as empresas se comuniquem pelos canais que utilizam diariamente, e as mensagens de texto continuam sendo um dos métodos preferidos. As concessionárias que adotam formas de comunicação mais rápidas e convenientes estão melhor posicionadas para aumentar a satisfação dos clientes, melhorar a retenção e otimizar suas operações.

O autoTEXT ajuda as concessionárias a atender essas expectativas, oferecendo uma comunicação rápida, organizada e amigável que mantém todos conectados.

Seja enviando lembretes de agendamento, compartilhando atualizações de reparos, coletando aprovações ou simplesmente respondendo perguntas, as mensagens de texto ajudam a eliminar atritos e manter a experiência do cliente em movimento.

Para concessionárias que desejam melhorar a comunicação, reduzir atrasos e oferecer uma experiência superior aos clientes, o autoTEXT realmente é a via rápida.

A VenueVision é a única solução completa de experiência do cliente automotivo que inclui sinalização digital como parte de sua oferta. Diferentemente da Kimoby e de outros concorrentes, que não possuem uma solução de sinalização digital, a VenueVision oferece uma plataforma totalmente integrada para ajudar concessionárias a aprimorar a comunicação com clientes e aumentar o customer engagement dealership.