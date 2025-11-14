BNDES antecipa universalização de água e esgoto em Barcarena

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou a prestação de fiança bancária de R$ 213 milhões junto ao Banco da Amazônia (Basa) para que a Águas de São Francisco Concessionária de Saneamento S.A. antecipe para novembro de 2025 as metas de abastecimento de água e esgoto em Barcarena (PA). Com isso, o município se tornará a primeira cidade do Pará e uma das primeiras da região amazônica a atingir a universalização desses serviços essenciais. Durante a implantação do projeto devem ser gerados 768 empregos diretos e indiretos.

Por meio do programa BNDES Garantias, que permite que obrigações financeiras sejam garantidas pelo Banco, a Águas de São Francisco prevê alcançar cobertura de 99% no Sistema de Abastecimento de Água e de 90% no Sistema de Esgotamento Sanitário. Esses resultados representam uma antecipação de três anos para o indicador de água e de nove anos para o de esgoto em relação ao contrato original.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou a importância do projeto: “Garantir o abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto são direitos da população. Com o apoio do BNDES, os habitantes de Barcarena verão a antecipação da universalização desses serviços que contribuirão para proteger o ambiente e a saúde de todos”.

A Águas de São Francisco foi criada em 2014 para executar os serviços públicos de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto no município, que tem população de 126.650 habitantes, sendo 104.487 na área urbana. Sobre a operação, o diretor-presidente da concessionária, Pedro Augusto Freitas, afirmou: “A parceria construída com BNDES Garantias e Basa é fundamental para chegarmos à universalização dos serviços de água e esgoto em Barcarena. Este investimento em saneamento na Amazônia é histórico. Temos impactos diretos em saúde pública, no meio ambiente e ainda garantimos mais dignidade para a população, quando ela passa a ter um direito fundamental garantido".

BNDES projeta R$ 83 bilhões em saneamento

Em um panorama nacional, o BNDES projeta investimentos de R$ 83 bilhões em projetos de água e esgoto em sete estados, beneficiando cerca de 29,5 milhões de pessoas. Durante seminário realizado no Rio de Janeiro, o presidente Aloizio Mercadante destacou a necessidade de diversificar instrumentos financeiros nos programas de saneamento. Entre os projetos, destacam-se: R$ 5,7 bilhões em PPP de esgoto na Paraíba, R$ 18,2 bilhões em concessão parcial em Pernambuco, R$ 18,5 bilhões no Pará, R$ 18,7 bilhões no Maranhão, e investimentos de R$ 6,6 bilhões e R$ 3,2 bilhões em PPPs de esgoto em Goiás e Rio Grande do Norte, respectivamente.

Mercadante ressaltou o papel estratégico do Estado na regulação e na alavancagem de investimentos. “Temos uma responsabilidade de investimento de R$ 160 bilhões e 61 milhões já contratados. Esse é o tamanho da nossa carteira e o BNDES estará presente para alcançar essa meta para 62 milhões de brasileiros e brasileiras”, afirmou. O presidente do Banco acrescentou ainda: “O Brasil tem que ter muita responsabilidade e urgência no acesso ao saneamento básico e à água. Queremos ver o povo que mora nos morros ter água em casa, saneamento básico, reduzir os gastos com saúde. O desafio que temos é gigantesco. O BNDES vai entregar a parte dele. Vamos inovar. Temos profissionais extremamente competentes”.