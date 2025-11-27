BNDES anuncia 25 filmes e amplia diversidade no audiovisual brasileiro

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou no dia 18 de novembro os 25 projetos contemplados pelo Edital de Cinema 2025. Com recursos totais de R$ 15 milhões, cada produção receberá R$ 600 mil, valor condicionado à exibição das obras em salas de cinema ou plataformas de streaming ao longo de 2026.

A lista final reúne produtoras de todas as regiões do país, incluindo filmes vindos do Acre, do Distrito Federal, do Ceará, do Rio Grande do Sul e da Bahia. Os 25 títulos reunidos nesta edição abordam questões contemporâneas do Brasil por meio de múltiplos recortes narrativos. As produções tratam de temas como história nacional, preservação ambiental, resistência dos povos originários, etarismo, educação e democracia.

Dentre os documentários escolhidos, Raoni – A Voz da Floresta chama atenção por trazer a trajetória do cacique Raoni e por reunir nomes reconhecidos internacionalmente, reforçando a centralidade do Brasil no debate climático. Para o banco, as temáticas ambientais e sociais dialogam com a agenda estratégica do BNDES.

O presidente da instituição, Aloizio Mercadante, destacou a conexão das produções selecionadas com a atualidade e seu potencial de ampliar o alcance do cinema brasileiro no exterior. “São projetos que debatem temas urgentes da sociedade brasileira, promovem a diversidade de narrativas, a descentralização de histórias e a projeção internacional da nossa produção audiovisual, com filmes já selecionados para exibição em festivais internacionais importantes como Sundance, Roterdã e Berlin, e com potencial de circular por muitos outros”, declarou.

Veteranos, novos nomes e ousadia estética

A seleção contempla tanto realizadores e atores consagrados quanto talentos emergentes. Dentre os profissionais de destaques, estão Fernanda Montenegro, que integra o elenco de Velhos Bandidos, o diretor Carlos Saldanha no longa 100 Dias e o último trabalho de Cacá Diegues, Deus Ainda é Brasileiro.

O edital também valorizou obras que exploram narrativas pouco usuais na produção nacional, como ficção científica, horror e road movies, ampliando o espectro criativo e aprofundando o retrato do Brasil contemporâneo.

Categorias e projetos contemplados

O edital contava com cinco vagas para cada uma das cinco categorias: animação, documentário, ficção grande público, ficção destaque de crítica e selecionado em festival. Veja os escolhidos:

Animação

Amadeo e o Hipotético Mundo Novo – Felistoque Cinema Ltda (DF)



– Felistoque Cinema Ltda (DF) Malu Tatu – Caolha Filmes Ltda (GO)



– Caolha Filmes Ltda (GO) Vanunu e Toto-II - A Revolta das Águas – Gioconda Produções (SP)



– Gioconda Produções (SP) A Noite de Alaíde – Toca Filmes Ltda (BA)



– Toca Filmes Ltda (BA) Ana, en Passant – Api Produções (MG)



Documentário

Raoni - A Voz da Floresta – Grifa Produções (SP)



– Grifa Produções (SP) O Sertão das Nossas Memórias – Taiga Filmes (RJ)



– Taiga Filmes (RJ) O Ano em Que o Frevo Não Foi Pra Rua – Lira Filmes (SP)



– Lira Filmes (SP) Escanteio – Anavilhana Filmes (MG)



– Anavilhana Filmes (MG) Sobre Memória e Esquecimento – Muiraquitã Filmes (SP)



Selecionado em Festival

Yellow Cake – TM Produções (AC)



– TM Produções (AC) Fiz Um Foguete Imaginando Que Você Vinha – Moçambique Audiovisual (CE)



– Moçambique Audiovisual (CE) Futuro Futuro – Atelier W (RS)



– Atelier W (RS) Criadas – Gato do Parque Cinematográfica (SP)



– Gato do Parque Cinematográfica (SP) Intervenção – Primo Filmes (SP)



Ficção Destaque de Crítica

Pequenas Criaturas – Bananeira Filmes (RJ)



– Bananeira Filmes (RJ) Nova Éden – Grafo Audiovisual (PR)



– Grafo Audiovisual (PR) Eclipse – Mercúrio Produções (SP)



– Mercúrio Produções (SP) Escola Sem Muros – Gullane Entretenimento (SP)



– Gullane Entretenimento (SP) Talismã – Vulcana Cinema (RS)



Ficção Grande Público