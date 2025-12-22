BNDES aprova crédito e Iochpe-Maxion moderniza produção de autopeças

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 36,7 milhões para a Iochpe-Maxion, uma das maiores fabricantes globais de autopeças. O investimento será aplicado integralmente na modernização digital das linhas de produção de longarinas da unidade de Cruzeiro, no Vale do Paraíba (SP), em um projeto que combina automação, digitalização e integração dos sistemas industriais.

As longarinas, estruturas fundamentais para a montagem de chassis, são produzidas pela divisão Maxion Structural Components — uma das maiores fabricantes desse tipo de componente nas Américas. Na planta de Cruzeiro, a empresa opera com dois processos industriais distintos: a estampagem, que utiliza prensas para moldar chapas metálicas, e o roll-forming, em que rolos dobram gradualmente o material até atingir a forma final.

A transformação digital apoiada pelo BNDES abrangerá ambos os processos, com foco em ganhos de produtividade, redução de perdas e aumento da confiabilidade operacional. Com a modernização, a Iochpe-Maxion prevê ampliar a capacidade de produção em cerca de 32%, passando das atuais 480 mil para 635 mil longarinas por ano.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou que metade do valor aprovado tem custo financeiro vinculado à Taxa Referencial (TR). Segundo ele, “como agente da política industrial do governo federal, o BNDES reduz o custo do crédito para impulsionar o desenvolvimento tecnológico do país. Com este financiamento, o Banco reafirma o apoio à transformação digital da indústria brasileira, que se traduz em maior competitividade para o setor”.

Do lado da empresa, o CFO da Iochpe-Maxion, Renato Salum, afirmou que o projeto reforça a estratégia global de eficiência e inovação. “O investimento na digitalização das nossas linhas de produção é um passo estratégico para fortalecer a competitividade global da Iochpe-Maxion. Estamos elevando nossos padrões tecnológicos e de eficiência, o que nos permite atender com ainda mais agilidade e qualidade às demandas do setor automotivo”, disse.

A Iochpe-Maxion é líder mundial na produção de rodas automotivas e uma das principais fornecedoras de componentes estruturais nas Américas. A empresa mantém 33 unidades industriais em 14 países e reúne cerca de 17 mil colaboradores, atendendo fabricantes de veículos em diversas regiões do mundo.

Suas operações estão divididas em duas áreas principais. A Maxion Wheels fabrica rodas para veículos leves, comerciais e agrícolas, além de reboques. Já a Maxion Structural Components é responsável pela produção de longarinas, travessas e chassis montados para veículos comerciais, além de estruturas voltadas a veículos de passeio.