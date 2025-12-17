BNDES aprova financiamento para ampliar saneamento em 60 municípios gaúchos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 2,015 bilhões para ampliar os sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em 60 municípios do Rio Grande do Sul. Trata-se da maior operação recente destinada ao saneamento básico no estado, combinando recursos do programa Ecoinvest e emissões de debêntures incentivadas coordenadas pelo BNDES. As cidades envolvidas somam quase 3 milhões de habitantes.

A iniciativa permitirá à Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) realizar obras até 2028, incluindo expansão de redes e melhorias em estações de tratamento de esgoto. Hoje, esses municípios têm média de apenas 22% de atendimento em esgotamento sanitário. A meta é chegar a 52% em quatro anos, o que significa cerca de 900 mil pessoas passarão a receber o serviço de coleta e tratamento.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, “investir em saneamento básico nos municípios do Rio Grande do Sul é investir diretamente na saúde das pessoas e na preservação do ambiente, prioridades do governo federal. Cada real aplicado nesse setor se traduz em qualidade de vida, geração de empregos e em desenvolvimento sustentável para as próximas gerações”.

Com 317 municípios atendidos e 6,5 milhões de clientes, a Corsan é a maior empresa de saneamento do estado e responde por 60% da população gaúcha. A nova operação financeira mobiliza R$ 220 milhões do Ecoinvest e R$ 1,795 bilhão em duas séries de debêntures incentivadas, totalizando R$ 2,015 bilhões. A implementação do projeto deve gerar 9.816 empregos diretos e indiretos. O Ecoinvest integra o Novo Brasil – Plano de Transformação Ecológica, coordenado pelos ministérios da Fazenda e do Meio Ambiente e voltado à transição para uma economia de baixo carbono.