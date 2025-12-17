BNDES aprova financiamento que moderniza unidades da Suzano

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 451,7 milhões para a Suzano S.A., destinado à modernização, revitalização de estruturas e ampliação da capacidade de armazenagem em unidades em Aracruz (ES), Limeira (SP), Mogi das Cruzes (SP), Mucuri (BA) e Três Lagoas (MS).

O suporte à companhia se integra aos esforços do governo federal para fortalecer a competitividade da indústria nacional. “O BNDES cumpre a missão dada pelo governo federal de apoiar a modernização e a expansão da capacidade produtiva da indústria brasileira, o que inclui importante segmento como o de celulose”, afirmou o presidente do Banco, Aloizio Mercadante. Ele acrescentou que, em 2024, o setor alcançou produção de 25,5 milhões de toneladas, um crescimento de 5,2% em relação ao ano anterior — movimento acompanhado de um aumento de 33,2% nas exportações, que ultrapassaram US$ 10 bilhões.

O valor aprovado pelo Banco integra um investimento total de R$ 700 milhões, que será composto por recursos do Finem (R$ 342,8 milhões) e do Fundo Clima (R$ 108,9 milhões). A previsão é de que os projetos criem 670 empregos diretos durante a implantação e outros 286 indiretos. Todas as iniciativas estão alinhadas aos “Compromissos para Renovar a Vida”, metas de longo prazo da Suzano que dialogam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Intervenções em quatro estados para ampliar eficiência e sustentabilidade

Em Aracruz, a Suzano aumentará em 200 mil m³ a capacidade de armazenamento de resíduos no Aterro Industrial C e implantará estrutura para dragagem do lodo das lagoas da Estação de Tratamento de Efluentes. A medida busca aprimorar a gestão ambiental, garantindo maior segurança e eficiência no tratamento dos resíduos gerados na produção de celulose.

Na unidade de Limeira, o foco será elevar a eficiência energética. A intervenção reduzirá o consumo anual de gás natural em cerca de 10,5 milhões de m³ por meio da otimização do uso de vapor no processo industrial. A mudança deve diminuir em aproximadamente 25 mil toneladas as emissões de CO₂ equivalente, além de atenuando o uso de insumos químicos.

Em Mogi das Cruzes, a empresa fará obras viárias para melhorar o acesso à unidade. Serão construídas pistas de desaceleração e aceleração, permitindo um fluxo mais seguro para colaboradores, motoristas e moradores da região.

Em Mucuri, a companhia instalará uma etapa de separação de areia no cozimento das Linhas 1 e 2, além de revitalizar os difusores da Linha 1. O pacote inclui substituição de peneiras, chapas perfuradas, sistemas de elevação e raspadores, além de recuperar estruturas de acesso. O objetivo é fortalecer as melhores práticas de fabricação, aprimorar o consumo de químicos e elevar a qualidade do produto.

Na unidade de Três Lagoas, será realizada a substituição das três bombas de cavaco da fábrica 1, medida que deve aumentar a confiabilidade operacional e aprimorar o desempenho produtivo.

Para a Suzano, os investimentos representam um passo estratégico. “A parceria com o BNDES é fundamental para que possamos viabilizar iniciativas importantes nas frentes de redução de emissões e aumento da circularidade no processo produtivo e confiabilidade de equipamentos. Esse conjunto de iniciativas amplia a competitividade de todas as unidades que serão beneficiadas com esses investimentos”, afirmou o vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da companhia, Marcos Assumpção.

Fundo Clima e o apoio a projetos de baixo carbono

Parte essencial deste financiamento, o Fundo Clima é um dos instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, destina recursos a projetos que contribuam para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Além de apoiar empreendimentos e estudos, o fundo financia a aquisição de máquinas e equipamentos e estimula a inovação voltada à redução das emissões de gases de efeito estufa.

Maior produtora mundial de celulose e líder no segmento de papel higiênico no Brasil, a Suzano desenvolve produtos de base renovável presentes no dia a dia de mais de 2 bilhões de pessoas. Suas operações abrangem América Latina, América do Norte, Europa e Ásia.