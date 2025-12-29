BNDES aprova R$ 27,5 milhões para modernizar sistemas da Benner

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 27,5 milhões para a Benner modernizar seus sistemas de gestão e acelerar a adoção de tecnologias avançadas. Os recursos, oriundos do programa BNDES Mais Inovação, correspondem à totalidade do investimento previsto no projeto, que inclui a incorporação de inteligência artificial (IA) e de técnicas de automação, como a automação robótica de processos (RPA), além da contratação de 61 novos profissionais qualificados para pesquisa e desenvolvimento (P&D).

A iniciativa é parte da estratégia do banco de apoio à inovação tecnológica e à digitalização de serviços no país. A Benner atua no desenvolvimento de sistemas de gestão empresarial (ERP) para diferentes setores, com presença relevante nas áreas de saúde, recursos humanos, logística, processos jurídicos e turismo.

Com o financiamento, a empresa pretende ampliar a escalabilidade de suas soluções por meio de tecnologia multiplataforma e melhorar o desempenho de seus produtos com o uso de IA. A modernização busca responder às demandas de um mercado cada vez mais orientado por dados, eficiência operacional e integração de sistemas.

A agenda de transformação tecnológica da Benner foi reforçada com a criação de uma Diretoria de Inovação e Tecnologia, liderada por José Guilherme Merchiori. A nova estrutura concentra as frentes de tecnologia, produtos e dados, com o objetivo de acelerar iniciativas de inteligência artificial, automação e revisão arquitetural. Segundo a empresa, essa reorganização fortalece a base tecnológica necessária para sustentar a expansão nos próximos anos.

Além dos recursos do BNDES, o projeto contará com aproximadamente R$ 23 milhões aportados pela própria Benner. Com isso, o volume total destinado à agenda de modernização e inovação ultrapassa R$ 50 milhões, ampliando o alcance das ações previstas e o impacto esperado sobre os produtos e serviços oferecidos pela companhia.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a operação está alinhada às diretrizes estratégicas do país. “O projeto está alinhado com os objetivos da Nova Indústria Brasil e com a Política Nacional de Inovação e contribui para a digitalização de serviços em setores estratégicos”, afirmou. “A atuação do BNDES caminha lado a lado com a política industrial do governo federal de fortalecimento de MPMEs e de desenvolvimento de tecnologia nacional. Apenas no primeiro semestre deste ano, o Banco já aprovou R$ 88,8 bilhões em crédito e garantias para micro, pequenas e médias empresas, valor 92% maior que o aprovado em 2024.”

Fundada em 1997, em Blumenau (SC), e atualmente com sede em São Paulo, a Benner acumula mais de 1 milhão de usuários e cerca de 5 mil sistemas implantados. A empresa atende quase mil clientes e emprega aproximadamente 1,6 mil funcionários, sendo metade do quadro composta por mulheres.

Apoio crescente à inteligência artificial

O financiamento à Benner se insere em um contexto mais amplo de apoio do BNDES a projetos de inteligência artificial. Em um período de um ano, entre 2024 e junho de 2025, o banco alcançou a marca de R$ 1 bilhão em crédito aprovado para iniciativas ligadas à IA, abrangendo diferentes elos da cadeia, como hardware, integradores, desenvolvedores de aplicações e infraestrutura. A maior parte das operações utilizou recursos do programa BNDES Mais Inovação.

Esse movimento dialoga com o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) 2024-2028, que prevê investimentos de R$ 23 bilhões ao longo de quatro anos. O plano busca posicionar o Brasil como referência em inovação e eficiência no uso da IA, com foco especial no setor público, além de estimular soluções capazes de melhorar a qualidade de vida da população, otimizar serviços públicos e promover inclusão social. Entre as iniciativas previstas está a criação de um supercomputador de alta performance para processamento de grandes volumes de dados e desenvolvimento de algoritmos avançados.