BNDES celebra 74 anos com R$ 140 bilhões para a indústria, 85 mil bicicletas elétricas e novos projetos florestais

O aniversário de 74 anos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), nesta segunda-feira (22), no Rio de Janeiro, foi marcado por uma série de anúncios voltados ao fortalecimento da indústria nacional, à transição ecológica e à geração de empregos. Com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, de ministros e de representantes do setor produtivo, o banco apresentou novas iniciativas que ampliam sua atuação em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país.

Entre os destaques estiveram a ampliação dos recursos da Nova Indústria Brasil (NIB), o financiamento para a expansão da frota de bicicletas elétricas para entregadores, os avanços do ProFloresta+ e a consolidação da estratégia BNDES Florestas.

Nova Indústria Brasil receberá mais R$ 140 bilhões até 2026

Principal anúncio da cerimônia, a Nova Indústria Brasil terá mais R$ 140 bilhões em recursos para investimentos até dezembro de 2026. Do total, R$ 102,5 bilhões serão disponibilizados pelo BNDES e R$ 37,5 bilhões pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Com o novo aporte, a política industrial do governo federal ultrapassará R$ 750 bilhões em recursos disponibilizados entre 2023 e 2026. Os investimentos terão como foco segmentos estratégicos para a competitividade e a soberania produtiva do país, como fertilizantes, máquinas agrícolas, insumos farmacêuticos ativos (IFAs), biofármacos, terapias avançadas, mobilidade sustentável, inteligência artificial, audiovisual e minerais críticos e tecnologias duais (com aplicações militares e civis).

“As nossas metas já batemos ainda no final do ano passado, quando injetamos R$ 300 bilhões na Nova Indústria Brasil. Agora, Finep e BNDES anunciam mais R$ 140 bilhões para a indústria brasileira”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Durante o evento, também foi apresentado o portal Investe Indústria Brasil, desenvolvido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). A plataforma reunirá informações sobre oportunidades de investimento e gargalos setoriais, funcionando como ferramenta de apoio às empresas interessadas em acessar os instrumentos da NIB.

Ainda na agenda de inovação, foi anunciado um aporte conjunto de R$ 400 milhões do BNDES e da Finep para a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), destinado a projetos estruturantes de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Financiamento de R$ 340 milhões permitirá ampliar frota de bicicletas elétricas para entregadores

Outro anúncio realizado durante a celebração foi a aprovação de financiamento de R$ 340 milhões para a Tembici Participações S.A., destinado à aquisição de até 85 mil bicicletas elétricas que serão alugadas a entregadores de plataformas digitais, em parceria com a iFood.

Com recursos do Fundo Clima, a iniciativa busca ampliar o acesso dos trabalhadores a veículos mais eficientes, reduzindo custos operacionais e emissões de carbono. Atualmente, cerca de 5 mil bicicletas elétricas já estão disponíveis para locação por entregadores no país.

O projeto prevê a aquisição de 42,5 mil e-bikes até o final de 2027 e outras 42,5 mil unidades para reposição da frota até 2031. Fabricadas no Brasil, as bicicletas foram desenvolvidas em parceria com a indústria nacional para atender às necessidades específicas dos profissionais de entrega.

Nos primeiros 12 meses de adesão ao programa, o aluguel semanal terá custo de R$ 71,25 para os entregadores, valor 25% inferior ao praticado atualmente. A partir do 13º mês, o custo passará para R$ 85,50 por semana, ainda 10% a menos do que o preço atual.

Segundo estimativas do BNDES, o projeto poderá evitar a emissão de 107,2 mil toneladas de CO₂ equivalente até 2032 (volume que equivale à capacidade de sequestro de carbono de aproximadamente 1 milhão de árvores adultas), além de aumentar a produtividade dos trabalhadores e reduzir o esforço físico exigido nas entregas.

ProFloresta+ avança e parceria com Petrobras mira minerais críticos

Na área ambiental, o BNDES e a Petrobras anunciaram os resultados do primeiro leilão do ProFloresta+, iniciativa voltada à compra de créditos de carbono de alta integridade gerados por projetos de restauração ecológica na Amazônia.

Foram selecionadas em leilão as empresas Systemica, brCarbon e re.green para fornecer um total de 5 milhões de créditos de carbono. A expectativa é de que a iniciativa mobilize cerca de R$ 450 milhões em investimentos apenas em plantio, gere 6,3 mil empregos verdes, viabilize a introdução de mais de 25 milhões de árvores nativas e capture 5 milhões de toneladas de carbono.

Criado para estimular o mercado de restauração florestal, o programa combina contratos de longo prazo para compra de créditos de carbono com acesso a linhas de financiamento diferenciadas do BNDES, incluindo o Fundo Clima – Florestas Nativas.

Durante a cerimônia, as duas instituições também formalizaram uma parceria para a realização de iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltadas a minerais críticos e estratégicos relacionados às cadeias de transição energética e de óleo e gás.

Estratégia BNDES Florestas já mobilizou R$ 14,1 bilhões

Também durante as comemorações de aniversário, o banco apresentou os resultados da estratégia BNDES Florestas, que já mobilizou R$ 14,1 bilhões para projetos de restauração ecológica, bioeconomia, conservação e uso sustentável das florestas brasileiras.

Os recursos já viabilizaram o plantio de 342 milhões de árvores, a recuperação de 205 mil hectares, a geração de 86 mil empregos verdes e a captura estimada de 66 milhões de toneladas de carbono.

Do total mobilizado, R$ 8,2 bilhões correspondem a operações de financiamento e R$ 5,9 bilhões a participações e investimentos voltados ao desenvolvimento da economia florestal.

As iniciativas apoiadas abrangem todos os biomas brasileiros e incluem programas de restauração, manejo sustentável, concessões florestais, mercados de carbono, bioeconomia e fundos de investimento voltados à agenda climática.

Entre os instrumentos destacados está a Chamada de Clima da BNDESPAR, que poderá investir até R$ 1 bilhão em fundos dedicados à conservação e restauração florestal, com potencial de mobilizar até R$ 4 bilhões em investimentos.

“Este resultado mostra que o Brasil tem condições de liderar uma nova economia global baseada na restauração, na biodiversidade e na geração de créditos de carbono de alta integridade”, destacou Mercadante.

Ao reunir anúncios voltados à indústria, à inovação, à mobilidade sustentável e à economia verde, a celebração dos 74 anos do BNDES reforçou o papel do banco como um dos principais articuladores de investimentos estratégicos para o desenvolvimento econômico e social do país.