TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Conteúdo publicitário

      BNDES financia usina de biometano no RS e reforça transição energética limpa

      Com investimento de R$ 76,4 milhões, projeto do Grupo Solví vai transformar gás de aterro em combustível renovável e evitar 80 mil toneladas de CO₂ por ano

      BNDES financia usina de biometano no RS e reforça transição energética limpa (Foto: Agência Brasil )

      O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 76,4 milhões para a construção de uma usina de biometano em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). O empreendimento, de responsabilidade da Biometano São Leopoldo S.A., sociedade do Grupo Solví e da Arpoador Biopar, utilizará biogás proveniente de resíduos orgânicos do aterro sanitário da Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR) para produzir combustível renovável.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Com capacidade de gerar 32,4 mil metros cúbicos de biometano por dia, a nova planta deve entrar em operação nos próximos anos e promete reduzir em mais de 80 mil toneladas as emissões anuais de CO₂ equivalente. O crédito cobre cerca de 80% do investimento total do projeto e combina recursos do Fundo Clima (R$ 61,1 milhões) e da linha Finem (R$ 15,3 milhões).

      Energia limpa a partir do lixo

      O biometano é um combustível renovável obtido a partir do biogás gerado na decomposição de resíduos orgânicos em aterros sanitários, estações de tratamento e propriedades rurais. Após passar por um processo de purificação, o gás atinge o mesmo padrão de qualidade do gás natural fóssil, podendo ser usado em veículos, indústrias e sistemas de geração elétrica.

      No caso de São Leopoldo, o sistema de purificação será fornecido pela Gruen, fabricante nacional de tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption - Adsorção com oscilação de pressão), que garante a produção com assistência técnica totalmente local. O modelo contribui para a economia circular e para a autonomia tecnológica brasileira, dois pilares da política industrial e ambiental do governo federal.

      Transição energética e economia circular

      De acordo com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o projeto se alinha às prioridades do banco e da política climática do governo.

      “Ao apoiar a produção de biometano, o BNDES reforça sua contribuição histórica para tornar a matriz energética brasileira cada vez mais limpa e renovável, impulsionando a descarbonização e a economia circular”, destacou.

      O combustível produzido na usina poderá substituir o diesel e o gás natural em frotas de transporte e na indústria, reduzindo a dependência de fontes fósseis e fortalecendo a cadeia de energia renovável no país.

      Desenvolvimento regional e geração de empregos

      Além do impacto ambiental, o empreendimento deve gerar empregos e renda locais. Segundo o diretor-presidente de Energia Verde do Grupo Solví, Marcelo Cerqueira, estão previstas 80 vagas durante a fase de implantação e 16 postos diretos na operação.

      “Essa nova usina contribuirá para fortalecer a transição energética e a descarbonização da matriz do Rio Grande do Sul [...], reforçando nosso papel na geração de impacto positivo e sustentável para a localidade”, afirmou.

      A Biometano São Leopoldo S.A. foi criada como uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) para gerir o projeto. O aterro que abastecerá a usina recebe resíduos de 50 municípios da região, incluindo Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Esteio.

      Fundo Clima: instrumento estratégico

      O Fundo Clima, que financia a maior parte do projeto, é um dos principais instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e operacionalizado pelo BNDES, o fundo apoia empreendimentos que reduzem emissões de gases de efeito estufa e promovem adaptação aos impactos climáticos.

      Os financiamentos do Fundo Clima priorizam projetos em mobilidade urbana sustentável, energia renovável, resíduos sólidos, bioeconomia e inovação tecnológica. Desde sua criação, o fundo tem se consolidado como ferramenta importante para viabilizar a transição energética justa e fomentar uma nova economia verde no país.