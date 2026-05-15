BNDES tem lucro recorrente recorde de R$ 3,1 bilhões no 1º trimestre

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apresentou nesta terça-feira (12) os resultados financeiros e operacionais do primeiro trimestre de 2026, em transmissão oficial realizada no YouTube. Os números indicam forte expansão das operações de crédito, crescimento patrimonial e aumento da capacidade de investimento da instituição.

O banco registrou lucro recorrente de R$ 3,1 bilhões entre janeiro e março, alta de 17% em relação ao mesmo período de 2025. No acumulado de 12 meses, o índice atingiu R$ 15,6 bilhões, o maior da história do BNDES.

Os ativos totais chegaram a R$ 995 bilhões ao fim do trimestre, aproximando a instituição da marca de R$ 1 trilhão em ativos ainda em 2026. A carteira de crédito alcançou R$ 678,2 bilhões, maior nível desde 2016.

Além do crescimento patrimonial, o resultado operacional também avançou. As aprovações de crédito somaram R$ 45,7 bilhões no trimestre, aumento de 37% frente ao primeiro trimestre de 2025. Já os desembolsos atingiram R$ 36,2 bilhões, ampliação de 44% sobre o mesmo período do ano passado.





Indústria, infraestrutura e agro puxam expansão

Os principais avanços ocorreram nos financiamentos para indústria, infraestrutura e agropecuária. Os desembolsos para o setor industrial cresceram 67% em relação a 2025, alcançando R$ 8 bilhões. Na infraestrutura, o aumento foi de 51%, totalizando R$ 13,4 bilhões. Já a agropecuária registrou incremento de 40%, chegando a R$ 9,1 bilhões. O volume para comércio e serviços foi de R$ 5,7 bilhões, variação positiva de 15%.

As consultas por financiamento — etapa que antecede as aprovações — alcançaram R$ 84,4 bilhões no trimestre, avanço de 65% sobre, indicando continuidade da expansão da demanda por crédito de longo prazo.

Durante a apresentação, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que o banco vive um novo ciclo de crescimento. “O banco vem retomando fortemente o seu crescimento”, declarou.

Apoio a estados, municípios e pequenas empresas

O banco também ampliou fortemente o apoio a entes públicos, principalmente estados e municípios. Entre janeiro de 2023 e março de 2026, foram aprovados R$ 41 bilhões em novas operações para esse grupo.

Segundo o BNDES, os recursos foram direcionados principalmente a projetos de impacto social e climático, incluindo mobilidade urbana, infraestrutura logística, adaptação climática e ações de resiliência.

As micro, pequenas e médias empresas também tiveram forte participação na expansão do crédito. As aprovações para esse segmento chegaram a R$ 29 bilhões no trimestre, crescimento de 120% sobre o primeiro trimestre de 2025.

Somadas às garantias concedidas por fundos garantidores operados por agentes financeiros, que atingiram R$ 20,8 bilhões, o apoio total às pequenas empresas alcançou R$ 49,8 bilhões — aumento de 44% em relação ao ano passado e de 592% sobre 2022.

Inadimplência segue muito abaixo da média do sistema financeiro

Outro indicador destacado pelo banco foi a qualidade da carteira de crédito. A inadimplência acima de 90 dias ficou em apenas 0,046%, nível muito inferior ao registrado pelo Sistema Financeiro Nacional, cuja média geral estava em 4,33% em março de 2026. Entre as grandes empresas, a inadimplência média do sistema foi de 0,60%.

Segundo o banco, o desempenho evidencia a solidez da carteira e a sustentabilidade da expansão do crédito.

O patrimônio líquido do BNDES atingiu aproximadamente R$ 192 bilhões ao fim de março, impulsionado tanto pelo lucro quanto pela valorização das participações societárias e de ativos financeiros.

Mercadante afirmou que o fortalecimento patrimonial amplia a capacidade de investimento da instituição em áreas estratégicas, como infraestrutura, neoindustrialização, inovação e transição energética. “Isso é um alicerce do banco, permite aumentar o investimento”, disse.

Mais detalhes sobre a divulgação de resultados e performance do BNDES no 1º trimestre de 2026 estão disponíveis na Agência BNDES de Notícias.