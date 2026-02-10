Bolsa Família impulsiona saída do Brasil do Mapa da Fome

O avanço do Brasil no combate à fome é resultado direto de políticas públicas que colocam a população no centro das prioridades. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) confirmou, em julho de 2025, que o país deixou novamente o Mapa da Fome da ONU, reconhecimento detalhado no relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2025. A partir desse resultado, observa-se como programas sociais estruturantes vêm garantindo dignidade, ampliando direitos e fortalecendo a cidadania.

Em 2025, o Bolsa Família atendeu cerca de 19,8 milhões de famílias mensalmente, garantindo um pagamento médio de R$ 680 por família e investimento total de janeiro a dezembro de 2025 foi de cerca de R$ 160 bilhões.

Esse esforço nacional tem garantido avanços expressivos na redução da pobreza e da extrema pobreza, além de resultados concretos na proteção de crianças, gestantes e adolescentes.

Política que transforma direitos em oportunidades

O Brasil reduziu para menos de 2,5% a parcela da população em risco de subnutrição entre 2022 e 2024, índice necessário para a retirada do país do Mapa da Fome. Essa virada só foi possível graças a uma estratégia que uniu transferência de renda, fortalecimento da produção de alimentos e valorização da agricultura familiar — pilares alinhados ao compromisso do Governo do Brasil em atuar “do lado do povo brasileiro”.

A reformulação do Bolsa Família foi um dos pontos-chave desse processo. O programa voltou a considerar o tamanho e a composição de cada família, criando adicionais de R$ 150 por criança de 0 a 5 anos e R$ 50 por dependente entre 6 e 18 anos. Esse ajuste garantiu impacto direto na redução da insegurança alimentar, já que pesquisas apontam que o benefício é utilizado majoritariamente para a compra de alimentos .

Proteção integral e direitos garantidos

O Bolsa Família não atua apenas na transferência direta de renda. O programa funciona como instrumento de proteção integral, ao exigir condicionalidades que asseguram direitos básicos — como pré-natal, vacinação, acompanhamento

nutricional e frequência escolar mínima. Esses compromissos fortalecem a presença do Estado na vida das famílias e garantem que crianças e adolescentes cresçam com mais saúde, educação e oportunidades.

Essa combinação de políticas explica, também, os melhores índices de pobreza e extrema pobreza já registrados. No acumulado de 2023 e 2024, estima-se que aproximadamente 17,5 milhões de pessoas tenham superado a condição de pobreza e cerca de 5 milhões tenham deixado a situação de extrema pobreza no país.

Desenvolvimento com inclusão e diversidade

O conjunto das ações evidencia que o Governo do Brasil tem promovido desenvolvimento econômico aliado à inclusão social, valorizando a diversidade étnica e cultural, ampliando direitos e garantindo respeito às questões raciais, de gênero e geracionais.

A saída do Brasil do Mapa da Fome — alcançada em tempo recorde — simboliza como políticas públicas bem planejadas e executadas geram transformação e dignidade. Com programas como o Bolsa Família, o país fortalece sua soberania, impulsiona o crescimento e reafirma o compromisso de seguir do lado do povo brasileiro.