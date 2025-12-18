BRICS em destaque: Moscou como um importante polo da moda

Atualmente, a América Latina desempenha um papel significativo no mercado global da moda. Em 2024, o faturamento da região ultrapassou US$ 64 bilhões, e a expectativa é que esse valor chegue a US$ 80 bilhões até 2029. O Brasil lidera a região com suas fortes taxas de crescimento, posicionando o país como um ator fundamental no mercado. A receita da indústria da moda deve atingir US$ 10,29 bilhões até 2025.

Por isso, plataformas onde os mercados emergentes podem trocar experiências e encontrar novos canais de crescimento, estão se tornando cada vez mais importantes. O BRICS+ Fashion Summit e a Moscow Fashion Week são fundamentais nesse processo.

BRICS+ Fashion Summit

As marcas brasileiras estão ganhando popularidade à medida que os consumidores buscam autenticidade, conexões culturais e histórias únicas. No Brasil, essa tendência é evidente: a Osklen se tornou um símbolo da moda ética, trabalhando com comunidades artesanais e preservando técnicas tradicionais. A Farm Rio transforma motivos tropicais vibrantes em designs modernos e estilosos. Essas marcas não apenas vestem pessoas; elas transmitem identidade. A mesma tendência é visível na Rússia, onde uma nova geração de designers mescla tradições locais com a linguagem global da moda.

A Moscow Fashion Week, oferece ótimas oportunidades para marcas locais de regiões emergentes. Este ano, os desfiles de estilistas latino-americanos chamaram a atenção especialmente. Mayari Jubini, estilista da marca brasileira Artemisi, trouxe inovação para a passarela, misturando tecidos de alta tecnologia, impressão 3D e designs pintados à mão. Mariandrée Gaitán, da Guatemala, apresentou vestidos de noite com detalhes brilhantes, criando uma extravagância teatral. Joseph Mendoza, da Nicarágua, apresentou uma coleção que enfatizou o design gráfico e o minimalismo.

Designers americanos também são participantes assíduos da Semana de Moda de Moscou. O desfile da Noir Collective, da Bibiré International e do Pia Lindsay Studio, apresentou a diversidade cultural na prática. Isso confirmou o crescente interesse dos EUA pela Semana de Moda de Moscou – o evento agora é um verdadeiro ponto de encontro para designers de todo o continente.

“Minha coleção para a Semana de Moda de Moscou é inspirada na força, resiliência e elegância atemporal da feminilidade”, disse Busayo Shittu Salahdeen, designer da Bibiré International. “Inspirando-me na herança iorubá, fundi tradições majestosas com silhuetas modernas para criar peças que celebram tanto o orgulho cultural quanto a sofisticação global. Cada peça conta uma história de nobreza, beleza e empoderamento, elaborada com detalhes meticulosos e enraizada na tradição. Esta coleção é minha homenagem à herança africana, ao mesmo tempo que vislumbro seu lugar no cenário mundial da moda de luxo.”

Ruban na Moscow Fashion Week

Os consumidores russos valorizam cada vez mais os selos "Made in Russia": no primeiro trimestre de 2025, o gasto médio com roupas locais aumentou 11% em relação ao ano anterior. As marcas locais estão cada vez mais empenhadas em atender às altas demandas dos consumidores. As marcas russas causaram um impacto marcante na Semana de Moda de Moscou com suas novas e vibrantes coleções. Sasha Barbakov apresentou uma coleção inspirada em memórias de infância e estampas da era soviética, com motivos florais em renda, detalhes texturizados e jaquetas estruturadas que evocam nostalgia e elegância poética. Ruban enfatizou a leveza com tecidos fluidos como organza e chiffon em preto, marfim e rosa, criando looks sobrepostos e transparentes, acentuados por aplicações, nós e costuras delicadas, combinando sensualidade e conforto. Disobedience expressou rebeldia por meio de releituras de peças tradicionais em jeans, combinando estilos românticos e urbanos com listras ousadas e peças versáteis em couro e algodão, incorporando uma mistura de luxo, história e desafio. Essas coleções demonstram que a Rússia está forjando sua própria identidade na moda, ao mesmo tempo em que permanece aberta à influência global.

Disobedience na Moscow Fashion Week

O BRICS+ Fashion Summit, realizado em paralelo com a Semana de Moda de Moscou, desempenha um papel importante no sistema global da moda. É a maior plataforma de diálogo do mundo para profissionais da moda. Designers, diretores de semanas de moda, editores e empresários se reúnem aqui. Este ano, dezenas de representantes da América Latina participaram – especialistas, jornalistas e organizadores dos principais eventos do setor.

Sasha Barbakov na Moscow Fashion Week

Para a região, a cúpula ofereceu um palco único para mostrar talentos e trocar ideias com colegas da Ásia, África e Europa.

Amanda Mendonça, do Conselho de Moda do Rio de Janeiro, afirmou: “Eventos como o BRICS+ Fashion Summit criam um espaço concentrado onde criatividade, comércio e diplomacia se encontram. Para os países, esses eventos funcionam como plataformas de soft power: permitem que as indústrias nacionais da moda mostrem sua identidade, artesanato e inovação, ao mesmo tempo que promovem o entendimento mútuo.”

Aurea Yamashita, Diretora de Promoção do Comércio Internacional da Associação Brasileira de Designers de Moda, também elogiou os eventos de Moscou: “O BRICS+ Fashion Summit e a MFW servem como uma plataforma extremamente importante para o Brasil exibir seus estilistas e se conectar com outros participantes do mundo todo.”

Moscou se consolida como uma nova capital da moda, enquanto os países do BRICS expandem sua presença no mercado global. Para o Brasil, acompanhar a Semana de Moda de Moscou e a Cúpula de Moda do BRICS+ representa mais do que ampliar os canais de exportação – é uma oportunidade de participar do diálogo que molda o futuro da indústria da moda.