Mas alcançar um volume significativo de avaliações 5 estrelas de forma orgânica pode levar meses, às vezes anos. Para ganhar visibilidade rapidamente, comprar avaliações Google — ou adquirir avaliações Google para o seu perfil no Google Meu Negócio — pode se mostrar uma estratégia acessível e eficiente.

Este guia apresenta os 3 sites especializados mais confiáveis em 2026, explica como seus serviços podem contribuir para o desenvolvimento da reputação no Google Maps, e oferece dicas para escolher a plataforma certa de acordo com o volume de avaliações desejado e o orçamento.

Tabela comparativa dos 3 sites para comprar avaliações Google

Antes de entrar em detalhes, aqui está uma visão geral das melhores plataformas para comprar avaliações Google, com seu posicionamento principal, ponto forte e o tipo de usuário ao qual se dirigem.

Quais são os melhores sites para comprar avaliações Google no Brasil?

1. Reviewax

Comprar avaliações Google na Reviewax é a solução mais popular em 2026 entre as PMEs brasileiras que querem aumentar o número de avaliações 5 estrelas no seu perfil do Google Meu Negócio.

Conhecida pela sua simplicidade de uso, a Reviewax oferece pacotes de avaliações Google destinados a fortalecer a visibilidade no Google Maps e a credibilidade dos negócios, sejam restaurantes, profissionais, comércios locais ou franquias que querem comprar avaliações 5 estrelas para superar a concorrência local.

Os usuários podem receber as avaliações com uma publicação progressiva adaptada à sua estratégia de marketing, evitando picos suspeitos. O site disponibiliza um suporte ao cliente em português via WhatsApp, disponível para acompanhar os compradores durante toda a campanha.

As ofertas incluem pacotes de 5, 15 e 35 avaliações por mês, propostos em diferentes níveis de preço para se adaptar a todos os orçamentos. O objetivo declarado é permitir um crescimento rápido do número de avaliações Google mantendo uma imagem credível no perfil. Optando pelos seus serviços, é possível desenvolver a presença local sem comprometer a autenticidade do perfil.

A Reviewax oferece três planos com níveis de volume crescentes — o plano Basic (~5 avaliações por mês) para quem está começando ou para pequenos negócios locais, o plano Growth (~15 avaliações por mês), o mais escolhido pelas PMEs brasileiras e que inclui uma auditoria com IA do perfil Google, e o plano Pro (~35 avaliações por mês) com gerente de conta dedicado, pensado para quem quer dominar o top 3 local ou gerenciar várias unidades. Todos os planos incluem a automação via WhatsApp, o direcionamento inteligente das avaliações positivas para o Google, sugestões de resposta com IA e um dashboard em tempo real. Você pode cancelar a qualquer momento, sem fidelidade anual. Para descobrir os preços atualizados e receber uma recomendação sobre o plano mais adequado, basta entrar em contato com a equipe pelo WhatsApp.

2. Birdeye

A Birdeye é uma plataforma americana ativa há mais de 10 anos, especializada em gestão de reputação online para grandes redes. Oferece uma suíte completa que inclui coleta de avaliações Google, monitoramento de redes sociais, listagens locais e integração com CRM.

Os preços partem de aproximadamente US$ 299/mês por unidade no plano Starter e chegam a mais de US$ 600-800/mês por unidade no plano completo. Em reais, isso equivale a R$ 1.800-4.800 por mês para uma única unidade. A plataforma está disponível apenas em inglês, com suporte ao cliente no fuso horário americano.

A Birdeye se dirige principalmente a redes multi-loja com pelo menos 50 pontos de venda e orçamento de marketing dedicado à reputação online superior a R$ 250.000/ano. A implementação geralmente leva de 4 a 8 semanas com uma equipe técnica interna.

3. Yext

A Yext é outro fornecedor americano de serviços de gestão de reputação, listada na NYSE. Especializou-se historicamente na gestão de listagens locais em centenas de diretórios mundiais (Google, Apple Maps, Facebook, Bing, Yelp), antes de evoluir para a coleta de avaliações.

Os preços não são publicados no site. Com base em dados do G2 e Capterra, o plano Emerging Business começa em aproximadamente US$ 999/ano para uma única unidade (funcionalidades limitadas), o plano Standard em torno de US$ 4.999/ano, enquanto o plano Enterprise para empresas multi-loja varia geralmente entre R$ 60.000 e R$ 300.000/ano, com uma taxa de implementação separada de R$ 30.000-90.000.

A Yext é pensada para marcas globais com presença em vários países (redes hoteleiras internacionais, bancos, empresas Fortune 500). A interface está disponível apenas em inglês e a implementação leva 2-3 meses antes de ver resultados.

Quantas avaliações Google comprar: 5, 15, 35, 50 ou 100?

O número de avaliações a comprar depende dos seus objetivos. Aqui estão as principais opções disponíveis no mercado brasileiro em 2026:

Para testar o serviço ou um pequeno boost inicial

Volumes como 5-10 avaliações por mês são perfeitos para começar uma estratégia de crescimento em pequenos passos. Ideais para pequenos negócios locais, profissionais ou perfis Google recém-criados. O plano Basic da Reviewax se enquadra nessa faixa.

Para um boost concreto e visível

Pacotes de 15-20 avaliações por mês oferecem um impacto tangível no posicionamento local. É o volume ideal para restaurantes, clínicas, escritórios profissionais e lojas que querem superar a concorrência da sua região. O plano Growth da Reviewax é o mais escolhido nesta faixa.

Para dominar o top 3 local

Volumes de 30-50 avaliações por mês permitem construir uma reputação de referência na sua região, superar com folga os concorrentes e atrair a atenção de novos clientes. O plano Pro da Reviewax cobre esta faixa com gerente de conta dedicado incluído.

Para franquias ou redes multi-loja

Para negócios com várias unidades ou redes regionais, existem soluções personalizadas com volumes superiores a 100 avaliações por mês, distribuídas entre as diferentes unidades. Neste caso, é melhor entrar em contato direto com a equipe Reviewax pelo WhatsApp para um plano sob medida.

Pense em escolher um ritmo de aquisição realista e credível para evitar picos suspeitos. A publicação progressiva das avaliações — a adotada pela Reviewax — é a estratégia mais eficiente e duradoura em 2026.

Quantas avaliações Google são necessárias de acordo com o seu setor?

O número ideal de avaliações Google varia conforme o setor de atividade e a concorrência da sua região. Aqui estão as referências recomendadas para 2026:

Restaurantes, pizzarias, cafeterias: 50-100+ avaliações para ser competitivo nas grandes cidades (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte).

Clínicas médicas e consultórios odontológicos: 30-50 avaliações para inspirar confiança a novos pacientes.

Hotéis e pousadas: 100-200 avaliações para concorrer com OTAs (Booking, Airbnb).

Lojas e comércios locais: 30-50 avaliações para aparecer no top 3 local nas buscas geolocalizadas.

Salões de beleza, barbearias, spas: 40-80 avaliações — o setor com a maior densidade de avaliações.

Profissionais (advogados, contadores, despachantes): 20-30 avaliações já são muito eficientes graças à concorrência menor.

Oficinas mecânicas, autopeças: 30-60 avaliações para superar concorrentes mais antigos da região.

Imobiliárias: 40-80 avaliações para inspirar confiança a proprietários e compradores.

Quais métodos de pagamento para comprar avaliações Google?

A escolha do método de pagamento é importante para garantir uma experiência de compra fluida e segura. Aqui estão as principais opções disponíveis nos sites especializados:

Cartões de crédito e débito (Visa, Mastercard, Elo, Hipercard): universalmente aceitos, oferecem uma opção prática e rápida. É o método mais comum nos sites profissionais como a Reviewax.

Pix: instantâneo e sem taxas, é o método de pagamento favorito dos brasileiros em 2026, especialmente para PMEs.

Boleto bancário: ainda usado por empresas que preferem nota fiscal e prazo de pagamento, especialmente para pacotes corporativos.

PayPal: recomendado pela sua segurança e garantia de reembolso, embora às vezes sejam aplicadas taxas adicionais.

FAQ — Comprar Avaliações Google em 2026

Existem ofertas de teste grátis para comprar avaliações Google?

Alguns sites oferecem testes grátis com um pequeno número de avaliações iniciais. No entanto, essas ofertas geralmente têm qualidade variável. A Reviewax não oferece testes grátis, mas compensa com uma garantia de satisfação de 30 dias ou seu dinheiro de volta, que permite testar o serviço completo sem riscos.

É possível comprar avaliações Google sem perdê-las?

Embora alguns sites garantam uma baixa taxa de perda, é raro evitar totalmente uma diminuição progressiva. Para minimizar as perdas, escolha plataformas que oferecem:

Garantia de reposição em caso de remoções.

Publicação progressiva e natural das avaliações.

Suporte ao cliente em português para responder rapidamente às solicitações.

Quanto custa comprar avaliações Google no Brasil?

Os preços variam muito de acordo com o fornecedor e o volume. A Reviewax oferece três planos acessíveis para PMEs brasileiras (Basic, Growth, Pro) com volumes crescentes de avaliações mensais. Birdeye e Yext, sendo soluções enterprise americanas, partem de R$ 1.800/mês e podem ultrapassar R$ 100.000/ano.

É legal comprar avaliações Google no Brasil?

O mercado brasileiro de avaliações online é regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e pelo Marco Civil da Internet. Escolher um fornecedor em conformidade com a legislação brasileira é essencial para evitar problemas. As plataformas apresentadas neste guia — Reviewax, Birdeye e Yext — operam dentro das regras.

Quão rápido vejo os primeiros resultados?

Com a Reviewax, depois do cadastro você é contatado pelo WhatsApp em algumas horas. A configuração leva 1-3 dias e as primeiras avaliações começam a aparecer na primeira semana. Birdeye e Yext requerem 4-8 semanas (Birdeye) ou 2-3 meses (Yext) de implementação antes dos primeiros resultados.

Quantas avaliações Google preciso ter para estar bem posicionado?

Em 2026, o limite mínimo para ser credível é de 30 avaliações. Acima de 100 avaliações com nota 4,5+ permite dominar a concorrência local. O ideal é um fluxo constante de 5-20 novas avaliações por mês, facilmente alcançável com os planos Basic ou Growth da Reviewax.

Posso comprar avaliações Google para um negócio com várias unidades?

Sim, todos os fornecedores do guia suportam negócios multi-loja. A Reviewax oferece planos personalizados para franquias e redes regionais brasileiras (restaurantes, academias, autoescolas, imobiliárias, etc.) — basta entrar em contato com a equipe pelo WhatsApp para uma proposta dedicada. Birdeye e Yext, por outro lado, são construídas especificamente para grandes redes multi-loja, mas com custos significativamente superiores.

Qual é o melhor site para comprar avaliações Google no Brasil?

Para a grande maioria das PMEs brasileiras — restaurantes, profissionais, comércios locais, franquias regionais — a Reviewax é a escolha mais popular em 2026 graças a três fatores: preço acessível, suporte em português via WhatsApp e garantia de satisfação de 30 dias. Birdeye e Yext continuam sendo opções válidas para quem gerencia redes de 50+ unidades com orçamento corporativo.

Vale a pena comprar avaliações Google em 2026?

Sim, comprar avaliações Google é uma das formas mais rápidas de melhorar o posicionamento local e a credibilidade de um perfil no Google Meu Negócio. Cada estrela adicional na média pode aumentar o faturamento em 5-9%, segundo estudos do setor de varejo. A condição é escolher um fornecedor profissional como a Reviewax que trabalha em conformidade com a legislação brasileira.

Posso comprar comentários Google personalizados e não apenas a estrela?

Sim. Com a Reviewax, cada avaliação inclui um comentário personalizado e único — não apenas estrelas sem texto. Isso é importante porque o Google identifica e remove avaliações com textos duplicados ou padronizados, e porque comentários detalhados convertem muito mais que simples notas.

Conclusão

Comprar avaliações Google em 2026 é uma estratégia acessível para acelerar o crescimento de um perfil no Google Meu Negócio. Para as PMEs brasileiras, a Reviewax se confirma como a escolha mais popular graças à simplicidade de uso (gestão via WhatsApp), à flexibilidade dos planos (Basic, Growth, Pro) e ao suporte em português. Birdeye e Yext continuam sendo alternativas válidas para quem gerencia estruturas multi-loja com orçamento enterprise.