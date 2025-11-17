Cosan impulsiona o Brasil rumo a um futuro de baixo carbono

O mundo atravessa uma transição decisiva em busca de soluções que unam crescimento econômico, segurança alimentar e sustentabilidade ambiental. O Brasil se destaca por reunir atributos únicos e uma trajetória consolidada em sustentabilidade. Pioneiro no uso de biocombustíveis e com uma matriz elétrica composta por mais de 90% de fontes renováveis, o País se tornou referência internacional em descarbonização, integração de mercados de carbono e na formulação de um dos planos mais abrangentes e ambiciosos de transição justa e adaptação climática.

Nesse cenário, a Cosan, um dos maiores grupos empresariais do país, tem papel essencial nessa transformação. Com atuação nos setores de energia, óleo e gás, agronegócio e logística, a companhia investe em negócios estratégicos – Edge, Rumo e Raízen – que colocam o país na vanguarda da descarbonização e da competitividade global.

Para o CEO da Cosan, Marcelo Martins, o Brasil tem vocação para ser protagonista global. “Ser competitivo, relevante e sustentável é um desafio atingível quando conseguimos construir alianças entre o setor produtivo, governo e sociedade. Acreditamos que o protagonismo do Brasil só se fortalecerá à medida que investimos em infraestrutura e inovação de baixo carbono”, afirma.

Energia limpa e inovação com a Edge





Na área de energia, a Edge, empresa da Compass- vertical de gás pertencente ao grupo Cosan- é destaque ao transformar desafios ambientais em oportunidades sustentáveis. A empresa investe no desenvolvimento do biometano, gás 100% renovável produzido a partir da decomposição de matéria orgânica. O combustível substitui o diesel em veículos pesados, reduzindo em até 87% as emissões de gases de efeito estufa. Além de impulsionar a indústria nacional e o transporte sustentável, o biometano utiliza a mesma infraestrutura do gás natural, tornando sua expansão mais acessível e eficiente.

“O biometano e o gás natural são energéticos abundantes e competitivos, com papel chave tanto na indústria quanto no transporte pesado”, destaca Demétrio Magalhães, CEO da Edge.

Rumo: logística eficiente para alimentar o mundo

Enquanto o Brasil consolida-se como líder mundial na exportação de grãos, a Rumo, maior operadora ferroviária do país, garante que essa produção chegue com eficiência aos principais portos. Com 14 mil quilômetros de malha ferroviária, a empresa movimentou 70 milhões de toneladas de cargas em 2024, evitando a emissão de 6,9 milhões de toneladas de CO₂ em comparação ao transporte rodoviário.

“A Rumo investiu cerca de 30 bilhões de reais na última década e projeta mais 30 bilhões nos próximos anos para ampliar a malha e conectar terminais aos portos”, explica Paula Tagliari, gerente de Sustentabilidade da companhia. Com emissões 90% menores que as rodovias, o transporte ferroviário representa uma das soluções logísticas mais sustentáveis do planeta.

Raízen: do campo à mobilidade sustentável





Na Raízen, a Cosan transforma o agronegócio em mobilidade sustentável. Líder global na produção de etanol de cana-de-açúcar, a empresa opera mais de 1 milhão de hectares cultivados e fornece energia renovável que emite até 80% menos gases de efeito estufa do que a gasolina. O etanol brasileiro, reconhecido por sua eficiência e versatilidade, abastece veículos, indústrias e setores como o químico, farmacêutico e cosmético.

“A cana-de-açúcar é extremamente eficiente em converter energia solar em biomassa. Ela é a maior fonte de energia renovável da matriz brasileira”, explica André Valente, diretor de Sustentabilidade da Raízen.

Brasil protagonista do futuro sustentável

Ao integrar energia limpa, transporte de baixo carbono e biocombustíveis escaláveis, a Cosan mostra que é possível crescer de forma competitiva e responsável. Seus investimentos consolidam o Brasil como referência em segurança energética, eficiência logística e o estímulo a uma economia de baixo carbono — pilares de um futuro mais sustentável e próspero.

“Temos acreditado recorrentemente no Brasil. O Brasil é a nossa casa e, investindo em biometano, etanol e ferrovia, estamos promovendo o desenvolvimento do país de forma relevante e consistente.”, conclui o CEO da Cosan, Marcelo Martins.