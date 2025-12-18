Emprego em alta e renda fortalecida: 2025 marca avanços que impulsionam a vida dos brasileiros

O Brasil vive uma combinação inédita de avanços sociais e econômicos que reforçam o compromisso do Governo do Brasil com políticas públicas voltadas ao bem-estar da população. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o desemprego atingiu sua menor marca desde o início da série histórica, enquanto a nova lei que amplia a isenção do Imposto de Renda coloca mais dinheiro no bolso de milhões de trabalhadores. Somam-se a isso os cinco anos do Pix — sistema que transformou a inclusão financeira no país e segue batendo recordes de uso.

Essas entregas reforçam o posicionamento institucional do Governo, que atua de forma integrada para ampliar direitos, garantir desenvolvimento econômico, apoiar a indústria, o agronegócio e os serviços, além de promover emprego, renda e dignidade para todas as pessoas.

Desemprego recua e país registra melhor índice em 13 anos

O trimestre móvel encerrado em outubro de 2025 trouxe um marco histórico: a taxa de desocupação caiu para 5,4%, a menor já registrada desde 2012. De acordo com o IBGE, esse resultado reflete um mercado de trabalho em forte expansão, com 102,5 milhões de pessoas ocupadas e alta no emprego formal, que alcançou 39,182 milhões de trabalhadores com carteira assinada.

A queda expressiva no número de pessoas desocupadas — agora em 5,9 milhões, o menor patamar desde o início da série — mostra que mais famílias têm acesso à renda, estabilidade e planejamento financeiro. O avanço se estendeu a diversos setores, com destaque para construção civil, administração pública, saúde e educação, evidenciando uma economia dinâmica, capaz de gerar oportunidades em diferentes regiões e perfis profissionais.

Outro dado relevante é o crescimento da massa de rendimento real, que atingiu R$ 357,3 bilhões, novo recorde nacional. Isso significa mais consumo, mais atividade econômica e melhores condições de vida.

Isenção do Imposto de Renda amplia poder de compra

A ampliação da faixa de isenção total do Imposto de Renda para contribuintes que recebem até R$ 5 mil mensais e parcialmente para quem ganha até R$ 7.350 mensais representa uma mudança estruturante na política tributária. A nova lei, sancionada em 26 de novembro, beneficia cerca de 15 milhões de brasileiros, dos quais 10 milhões deixam de pagar o imposto e outros 5 milhões terão redução no valor devido.

A medida torna o sistema mais justo e progressivo, aliviando a carga tributária sobre quem menos ganha e fortalecendo o consumo das famílias. Com mais renda disponível, trabalhadores podem organizar suas finanças, investir em educação, cuidados com a saúde, qualificação profissional e melhoria da qualidade de vida.

Ao mesmo tempo, a legislação garante sustentabilidade fiscal ao prever contribuição adicional para rendas muito altas, preservando o equilíbrio das contas públicas e os serviços essenciais prestados à população.

Pix completa cinco anos com inclusão, praticidade e recordes

Lançado pelo Banco Central, o Pix se consolidou como um dos maiores casos de inovação financeira do mundo. O sistema de transferências instantâneas bateu novo recorde na última sexta-feira (5), com a realização de 313,3 milhões de transferências via Pix para usuários finais. Segundo o BC, a movimentação também bateu recorde em volume de dinheiro, com R$ 179,9 bilhões em um único dia.

O serviço de pagamentos brasileiro se tornou orgulho nacional e já conta com 178,9 milhões de usuários, conforme as estatísticas mensais mais recentes. Desse total, 162,3 milhões são pessoas físicas; e 16,6 milhões, pessoas jurídicas. Os números reforçam a confiança dos brasileiros e a capacidade do país de liderar soluções inovadoras em escala nacional.

De acordo com o BC, 70% da população afirma usar pouco ou ter abandonado o dinheiro em espécie. O impacto foi tão significativo que os saques em dinheiro caíram 40% desde 2020, mostrando como a digitalização se tornou parte da vida econômica do país. No varejo físico e online, o Pix se tornou indispensável, reduzindo custos e agilizando pagamentos.

Além disso, novas camadas de segurança continuam sendo implementadas, como o o Mecanismo Especial de Devolução (MED) e a validação de dados cadastrais mais rigorosa, que dificultam fraudes e reforçam a proteção de consumidores e empresas.

Avanços que alcançam todos os brasileiros

A soma desses resultados — menor desemprego da série histórica, isenção ampliada do Imposto de Renda e plena consolidação do Pix — expressa um momento de fortalecimento da economia, de ampliação de direitos e de promoção da cidadania.

O Governo do Brasil segue comprometido em transformar políticas públicas em oportunidades reais: mais renda, mais segurança financeira, mais inclusão digital e mais perspectivas para pessoas de todas as regiões, idades, identidades e histórias.

Trata-se de um ciclo virtuoso que impulsiona a economia, gera empregos e reforça o conceito de um governo ao lado do povo brasileiro, construindo um país mais justo, diverso e próspero.