Fundo bilionário entre Brasil e China investirá em desenvolvimento sustentável e energia verde

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Export-Import Bank of China (CEXIM) estruturam um fundo de investimento bilateral com tamanho alvo de até US$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,7 bilhões, destinado a financiar projetos estratégicos no Brasil. O CEXIM deve aportar US$ 600 milhões, enquanto o BNDES contribuirá com cerca de US$ 400 milhões, com previsão de início das operações em 2026.

O fundo tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável bilateral Brasil-China, com prioridade para a transição energética ecológica e o desenvolvimento verde. Entre os setores beneficiados estão infraestrutura, bioeconomia, comércio, mineração, agricultura, economia digital e inteligência artificial. A parceria entre as duas instituições criará novas oportunidades de investimento e fortalecerá a relação comercial e econômica entre os dois países.

Segundo o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa, a iniciativa é pioneira por ser o primeiro fundo bilateral entre uma instituição brasileira e uma instituição chinesa, sendo operado por investimentos basicamente em reais. “Essa nova parceria entre as duas instituições fortalecerá a relação comercial e econômica entre Brasil e China”, afirmou.

O CEXIM é um banco estatal chinês vinculado diretamente ao Conselho de Estado, especializado em financiar projetos de comércio exterior e investimentos estratégicos. A instituição apoia o comércio exterior, os investimentos e a cooperação econômica internacional da China.