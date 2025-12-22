Governo amplia oportunidades no campo, na saúde e na educação

O Governo do Brasil vem consolidando uma agenda com foco no desenvolvimento econômico para a população brasileira. As iniciativas ao longo dos anos mostram avanços expressivos em áreas estratégicas como agronegócio, saúde e educação, alinhadas ao compromisso de transformar direitos em serviços concretos e melhorar a vida das pessoas.

Desde o início do governo, ações de grande impacto foram anunciadas para fortalecer a produção agrícola, acelerar atendimentos especializados no SUS e garantir condições para que estudantes permaneçam na escola e avancem em sua trajetória acadêmica.

Plano Safra recorde impulsiona produção e sustentabilidade no agro

O Plano Safra 2025/2026 foi lançado com o maior volume de recursos já destinado ao setor: R$ 516,2 bilhões para a agricultura empresarial, reforçando a força do agro brasileiro e sua importância para o crescimento nacional.

O conjunto de medidas inclui crédito para custeio, comercialização e investimentos, com condições diferenciadas para produtores que adotam práticas sustentáveis.

Entre os avanços, estão a ampliação do acesso ao Funcafé, a flexibilização para aquisição antecipada de insumos e a exigência de observância ao Zoneamento Agrícola de Risco Climático, que torna a produção mais segura e resiliente.

Também houve expansão do Plano Safra da Agricultura Familiar, que recebeu R$ 89 bilhões. Os recursos, concentrados no Pronaf, estimulam a mecanização, o uso de técnicas agroecológicas, a produção de alimentos saudáveis e o fortalecimento da economia rural, ampliando renda e inclusão produtiva.

Agora Tem Especialistas reduz filas e amplia acesso na rede pública de saúde

Para enfrentar o histórico desafio da espera por consultas e procedimentos especializados, o Governo do Brasil lançou o programa Agora Tem Especialistas. A iniciativa amplia a capacidade de atendimento do SUS ao integrar clínicas privadas, hospitais filantrópicos e unidades de saúde de todo o país, garantindo que mais pessoas tenham acesso rápido a diagnósticos e tratamentos em áreas como oncologia, cardiologia e ginecologia.

O programa permite que hospitais privados e filantrópicos atendam pacientes do SUS como forma de compensar dívidas com a União, além de possibilitar que planos de saúde ressarçam o sistema por meio de serviços prestados. Essa integração reforça a eficiência da rede, reduz desigualdades no acesso e fortalece o cuidado integral à população.

Pé-de-Meia garante permanência escolar e valoriza formação de professores

Na educação, o governo vem ampliando mecanismos de incentivo para que jovens permaneçam na escola e tenham mais oportunidades de futuro. O Pé-de-Meia prevê pagamentos mensais de R$ 200 para estudantes que se matriculem no ensino médio e que mantenham frequência mínima de 80%. Também destina uma poupança de R$ 1.000 para cada ano concluído e uma parcela extra de R$ 200 para estudantes do último ano do ensino médio que participem do Enem. O valor acumulado pode chegar a R$ 9.200 ao longo da etapa escolar, contribuindo diretamente para a redução da evasão.

O governo lançou também o Pé-de-Meia Licenciaturas, destinado a estudantes com média acima de 650 no Enem que escolherem cursos de graduação que formam professores. A iniciativa oferece pagamento mensal de R$ 1.050, garantindo suporte financeiro para jovens talentos que se tornarão futuros docentes da educação básica.

Para 2026, o Governo do Brasil estuda ampliar o Pé-de-Meia, amplificando o alcance das políticas de permanência escolar.

Com avanços no campo, no SUS e na educação, o Governo Federal reafirma seu compromisso com desenvolvimento, inclusão e melhoria real da vida dos brasileiros. Essas ações fortalecem a economia, valorizam a diversidade e ampliam oportunidades em todas as regiões do país, consolidando uma agenda que coloca o povo no centro das políticas públicas.