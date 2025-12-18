Guia da Semana de Moda de Moscou para se vestir perfeitamente para festas: Looks chiques, ousados ​​e inesquecíveis

Cada mulher se transforma em uma personagem diferente ao vestir seu vestido: algumas entram em cena, deslumbrando com lantejoulas e confiança, enquanto outras cativam em silêncio, seu charme sussurrado através de recortes provocantes, silhuetas esculpidas e corsets bem ajustados.

Nesta temporada, os deslumbrantes vestidos de noite foram o centro das atenções na Semana de Moda de Moscou, uma porta de entrada direta para um amplo espectro de talentos emergentes da moda, que rapidamente se consolida como um novo polo vital no mapa global da moda. Aqui, os estilistas abraçam os contrastes, honrando a tradição, ousando inovar e criando um equilíbrio raro entre drama e minimalismo.

Anna Kropotova na Moscow Fashion Week

Branco + Preto

Clássicos atemporais com um toque inesperado. Imagine uma peça onde o branco e o preto parecem estar em um debate divertido, criando, no fim, um dueto harmonioso. Um exemplo disso é um vestido da marca indiana Shantnu & Nikhil: a barra é adornada com renda preta, mas dá a impressão de que o vestido foi acidentalmente incendiado antes do desfile. Outra interpretação dessa tendência é apresentada pela Surovaya, um vestido longo branco imaculado com um corpete preto justo, que destaca o poder do contraste.

Shantnu & Nikhil na Moscow Fashion Week

Mais é Mais

Quanto mais, melhor. A marca brasileira Artemisi brinca com cores e detalhes: um vestido de couro preto que lembra escamas de peixe é coberto de ilhós e correntes, quase como uma rede de pescador, e finalizado com um chapéu violeta de aba larga com detalhes metálicos. Sol Selivanova Olga leva a textura e o tom a um novo patamar, dando nova vida a um look clássico de vestido, um vestido floral sem mangas com decote em renda que adiciona um toque marcante, incorporando perfeitamente o espírito do maximalismo.

Artemisi (Brazil) na Moscow Fashion Week

Minimalismo

Linhas limpas, cortes precisos, tons nobres, o minimalismo invadiu a moda festa, tornando-se uma das tendências favoritas de estrelas como Angelina Jolie, Hailey Bieber e Demi Moore. Pode ser um look discreto, com a cintura marcada e detalhes minimalistas, como visto na coleção de Flashin, ou um vestido longo semi-ajustado com fendas laterais profundas, como o modelo de Kodzati. Os estilistas russos nos lembram: às vezes, o melhor adorno é a ausência de adorno.

Flashin na Moscow Fashion Week

Vestidos Balão

Uma peça básica e essencial do guarda-roupa, fez uma transição perfeita para a moda festa e conquistou o coração das estrelas. A tendência parece especialmente próxima de nós: as mulheres adoram silhuetas que não só enfatizam a feminilidade, mas também adicionam personalidade. Você pode experimentar um minivestido ousado com a barra que lembra uma flor volumosa, como visto no desfile de Duly Romero, ou optar por um vestido maxi com a parte superior "balão", como foi apresentado na passarela por Anna Kropotova

Duly Romero na Moscow Fashion Week

Corsets "Angulosos"

A era da "nova sexualidade" revitalizou o corset. Agora, ele se tornou um uniforme para mulheres que desejam transmitir força e dramaticidade através do visual. Nas passarelas de Moscou, vimos uma nova interpretação da tendência: os corsets "angulosos", que Kylie Jenner ajudou a trazer de volta em 2023. Linhas gráficas e "orelhas" laterais substituíram a suavidade e a discrição usuais, como demonstrado pela Li Lab, enfatizando a parte superior do look. Uma versão mais minimalista foi apresentada por Alexandra Serova: o corset acentua sutilmente o busto, adicionando personalidade ao visual.

Li Lab na Moscow Fashion Week

Recortes

Roshi nos transportou para o futuro com um vestido brilhante e justo, com mangas compridas e um recorte geométrico no decote. Enquanto isso, Alena Akhmadullina brincou com texturas densas, criando um franzido inusitado ao longo de todo o vestido e deixando a cintura à mostra.

Roshi na Moscow Fashion Week

Por: Sofia Oliveira