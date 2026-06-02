Moscow Film Cluster apresenta rebate de produção de 45% à indústria brasileira no Rio2C 2026

O Moscow Film Cluster, que opera sob a marca Moskino, participou do Rio2C 2026, o mercado audiovisual e de indústrias criativas realizado na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, entre 26 e 31 de maio. A delegação apresentou o programa de incentivos à produção internacional de Moscou a representantes da indústria brasileira e latino-americana.

O esquema de incentivos oferece a produtores internacionais o reembolso de até 45 por cento das despesas de produção qualificadas realizadas em Moscou. A estrutura é composta por um rebate em dinheiro de 30 por cento sobre os gastos locais de produção, com apoio adicional de até 15 por cento para vistos, hospedagem e serviços relacionados. O reembolso máximo por projeto tem um teto de 50 milhões de rublos, aproximadamente 600.000 dólares norte-americanos.

A Moskino atua como cluster cinematográfico oficial da cidade de Moscou. A organização oferece um ponto único de contato para produções internacionais em questões de permissões de filmagem, prospecção de locações, estúdios credenciados, instalações de pós-produção e coordenação com os serviços municipais. Segundo o cluster, Moscou disponibiliza mais de 100 locações aprovadas para filmagem na cidade e na região do entorno.

Ao longo dos seis dias de mercado, a delegação do Moscow Film Cluster realizou mais de 200 reuniões com representantes da indústria audiovisual internacional, entre produtores, distribuidores, programadores de festivais e executivos de plataformas. O pavilhão de realidade virtual apresentado no estande recebeu mais de 1.000 visitantes ao longo do evento.

A delegação foi liderada por Gueorgui Prokopov, diretor-geral do Moscow Film Cluster. Nas reuniões realizadas no estande da Moskino, no pavilhão das indústrias criativas, o cluster apresentou informações sobre o programa de rebate, o Festival Internacional de Cinema de Moscou e as possibilidades de coproduções minoritárias com parceiros brasileiros. A Moskino assinou um acordo de cooperação com a Film City Mumbai no início de 2026 e identificou a América Latina como sua próxima prioridade regional.

O Rio2C 2026 incluiu o lançamento oficial da Tela Brasil, primeira plataforma pública e gratuita de streaming de conteúdo audiovisual brasileiro. A plataforma foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em cerimônia realizada no dia 30 de maio e estreou com um catálogo inicial de 555 produções brasileiras. O lançamento coincidiu com a programação principal do mercado.

As produções brasileiras têm um histórico consolidado de exibição no mercado russo. A telenovela Escrava Isaura, originalmente produzida no Brasil em 1976, foi transmitida na União Soviética em 1988 e registrou audiências nacionais massivas. A telenovela O Clone, criada por Glória Perez e produzida pela TV Globo em 2001–2002, foi vendida para mais de 90 países e exibida na Rússia em meados dos anos 2000. O Clone está previsto para retornar à televisão russa no canal Subbota! em fevereiro de 2026.

Entre os visitantes do estande da Moskino estava a atriz brasileira Adriana Lessa, conhecida por seu papel como Deusa da Silva em O Clone. Lessa manteve uma conversa de trabalho com os representantes do cluster sobre os festivais de cinema de Moscou e possíveis visitas futuras à capital russa.

O Moscow Film Cluster confirmou que reuniões de acompanhamento com produtoras brasileiras estão previstas para os próximos meses, com foco em coproduções minoritárias nos segmentos de séries limitadas e documentários de longa-metragem.