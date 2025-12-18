Por que você não precisa parar sua vida para cuidar da beleza?

Cirurgião dermatológico destaca a busca por técnicas menos invasivas, de rápida recuperação e resultados naturais para um novo modelo de cuidado estético que se adapta ao ritmo da vida moderna.

O mercado global de procedimentos estéticos minimamente invasivos deve ultrapassar US$ 195 bilhões até 2033, segundo projeção da Grand View Research, impulsionado pela demanda cada vez maior por soluções rápidas, seguras e com recuperação imediata. Esse movimento reflete uma tendência clara: as pessoas querem melhorar a aparência sem interromper a rotina. Para o cirurgião dermatológico Dr. Stanley Bessa, essa nova fase da medicina estética inaugura um modelo de cuidado contínuo, compatível com o ritmo acelerado da vida moderna.

“Hoje, o paciente não quer se afastar do trabalho nem reorganizar a vida inteira por causa de um procedimento. A tecnologia nos permite entregar resultados naturais, preservando o dia a dia”, afirma.

Procedimentos rápidos, eficientes e com resultados naturais

Dados da American Society of Plastic Surgeons (ASPS) mostram que os procedimentos minimamente invasivos cresceram mais de 180% nos últimos 20 anos, acompanhando a busca por naturalidade e segurança. Entre as técnicas mais procuradas estão laser, ultrassom microfocado, bioestimuladores de colágeno e microtratamentos de gordura localizada.

“A tendência é a evolução progressiva, sem exageros. Os métodos mais modernos trabalham com a própria biologia do paciente e exigem poucos cuidados pós-procedimento. Esse movimento marca o fim de uma era de “transformações radicais”, explica o médico.

Tecnologia para acelerar a mudança

Até 2030, segundo relatório da Statista, o segmento de tecnologias aplicadas à estética deve crescer cerca de 12% ao ano, o que inclui o uso de equipamentos capazes de oferecer resultados mais previsíveis, menor impacto na pele e protocolos mais curtos.

Com esses recursos, Dr. Bessa ressalta que a sessão deixa de ser um evento excepcional e passa a integrar a rotina:

“Muitos tratamentos são feitos em menos de uma hora, sem dor significativa e com retorno imediato ao trabalho. Isso aproxima a estética da vida real do paciente.”

Um novo modelo de autocuidado

A Organização Mundial da Saúde vem destacando, em relatórios sobre bem-estar, o impacto positivo da autoimagem na qualidade de vida. Para além de aparência, cuidar da pele e do rosto tornou-se parte de uma rotina de saúde emocional e social.

“A estética moderna não é sobre mudar quem você é, mas sobre manter sua melhor versão ao longo dos anos, sem sacrifícios e sem abrir mão do ritmo de vida.”

O dermatologista destaca ainda que a manutenção contínua substitui os grandes procedimentos. “Quando os cuidados são integrados ao dia a dia, evitamos intervenções maiores e garantimos resultados mais duradouros e harmônicos.”

O futuro: estética prática, natural e integrada

Com a combinação de tecnologia, protocolos otimizados e uma nova visão de naturalidade, a estética caminha para um modelo em que os procedimentos acompanham a agenda do paciente, não o inverso.

“A verdadeira revolução está em possibilitar que cada pessoa cuide de si sem parar a vida. Essa é a estética do presente e do futuro”, conclui Dr. Bessa.

Sobre o Dr. Stanley Bessa

Foto: Freepik

Dr. Stanley Bessa é médico dermatologista (CRM 35165 / RQE 33407) com mais de 25 anos de atuação. Graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e possui pós-graduações em áreas como Dermatologia Cirúrgica, Medicina Estética e Alergia e Imunologia. Trabalha com foco em cirurgia dermatológica e transplante capilar, além de ser habilitado na técnica ELFA. Hoje atende em Brasília e mantém atividades de formação médica em instituições especializadas.