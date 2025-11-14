Produção de óleo reciclado no interior de SP evita 500 mil toneladas de CO₂ anuais

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 400 milhões para a Lwart Soluções Ambientais S.A. ampliar sua capacidade de rerrefino de óleo lubrificante usado ou contaminado (Oluc), em Lençóis Paulista (SP). Segundo informações divulgadas pelo BNDES, trata-se do maior projeto de economia circular já apoiado pelo banco na indústria brasileira.

Do total aprovado, R$ 320 milhões virão do Fundo Clima e R$ 80 milhões da linha Finem. Com a expansão, a capacidade anual de processamento de óleo usado crescerá em 144 mil m³, tornando a unidade uma das maiores do mundo nesse segmento. Atualmente, a fábrica processa cerca de 240 mil m³ de Oluc, gerando 178 mil m³ de óleo básico. O investimento total do projeto chega a R$ 713 milhões e deve gerar 752 empregos diretos e indiretos durante a implantação.

A Lwart atua com base na economia circular, coletando óleo usado em postos, oficinas e indústrias, transportando-o e transformando-o em óleo mineral básico sustentável de alta qualidade, por meio do processo de hidrotratamento. Esse produto retorna à indústria para a produção de novos lubrificantes, garantindo ciclo fechado de produção e consumo responsável.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o projeto é estratégico para a política ambiental do país. “Com o Fundo Clima, o BNDES apoia investimentos na economia circular, que reutiliza resíduos, reduzindo o consumo de recursos naturais, de acordo com a política do governo federal de cuidado com o meio ambiente. Apenas este projeto evitará a emissão de 501.707,36 toneladas de CO₂ equivalente por ano que seriam geradas caso o óleo mineral básico fosse obtido via refino de petróleo virgem”, afirmou.

O CEO da Lwart, Thiago Trecenti, destacou os impactos da expansão: “A competência e disposição da equipe técnica do BNDES foram essenciais para viabilizar um projeto de dimensão tão estratégica e transformadora. Esse apoio reforça o papel da instituição como indutor do progresso industrial sustentável. Para a Lwart, o investimento representa um grande avanço: ampliaremos nossa capacidade, modernizaremos processos e consolidaremos tecnologia e eficiência produtiva, reforçando nosso compromisso com a economia circular e a industrialização verde”, declarou.

O Fundo Clima, instrumento da Política Nacional sobre Mudança do Clima, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), tem como objetivo financiar projetos que reduzam emissões de gases do efeito estufa e promovam adaptação às mudanças climáticas, apoiando o desenvolvimento tecnológico e produtivo sustentável.

O rerrefino de óleo lubrificante usado é regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e por órgãos ambientais estaduais. O processo recupera o óleo após seu uso, removendo contaminantes e aditivos degradados, passando por etapas como desidratação, centrifugação, destilação a vácuo, tratamento químico e hidrogenação, resultando em óleo básico pronto para uso industrial.

Além de evitar a contaminação de solos e corpos d’água, o rerrefino reduz a necessidade de extração de petróleo bruto, consome menos energia e emite significativamente menos gases de efeito estufa do que a produção de óleo novo. Trata-se da alternativa ambientalmente mais adequada, fortalecendo a economia circular e a geração de empregos na cadeia de logística reversa brasileira.