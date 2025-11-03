Seguro viagem obrigatório para entrar na Argentina: o que você precisa saber

Para quem pretende visitar a Argentina, a regra é clara: é necessário apresentar um seguro viagem válido que cubra, no mínimo, assistência médica por COVID-19, além de outros serviços básicos. ,.

Essa exigência foi reforçada nos últimos anos como medida de proteção à saúde pública e à segurança dos visitantes.

Por que a Argentina exige seguro viagem?

Desde a pandemia, muitos países adotaram regras mais rigorosas para a entrada de estrangeiros. A Argentina, em particular, incluiu o seguro viagem como um dos requisitos para turistas.

A medida tem como objetivo garantir que qualquer visitante tenha acesso a serviços médicos em caso de emergências, evitando custos elevados ou a sobrecarga do sistema de saúde local.

Além disso, ter um seguro é uma forma de proteger o próprio viajante contra imprevistos como acidentes, doenças, perda de bagagem, cancelamentos de voos e outros transtornos que podem ocorrer em qualquer viagem.

A obrigatoriedade reflete uma tendência mundial, já que muitos países perceberam que visitantes não segurados representam um risco tanto financeiro quanto estrutural aos seus sistemas de saúde.

Cobertura obrigatória e recomendações

O governo argentino solicita que o seguro contratado ofereça cobertura para:

Assistência médica por COVID-19



Atendimento hospitalar de emergência



Repatriação sanitária e funerária (em alguns casos)



Embora essas sejam as coberturas básicas exigidas, o ideal é optar por uma apólice mais completa, que inclua também:

Despesas médicas por doenças não relacionadas à COVID

Cobertura odontológica

Seguro para bagagem

Cancelamento ou interrupção da viagem

Assistência jurídica



Essas coberturas adicionais garantem maior tranquilidade e evitam situações desagradáveis, como precisar de atendimento e não ter como pagar ou não ser aceito por clínicas e hospitais.

Como comprovar o seguro na entrada

Na chegada à Argentina, os agentes de imigração podem solicitar a apólice ou certificado do seguro viagem. É importante ter esse documento impresso ou disponível no celular, com as informações em espanhol ou inglês, se possível. A falta da comprovação pode resultar na recusa de entrada.

Também é fundamental verificar se o seguro cobre todo o período da viagem e se está vigente na data de entrada no país.

Apólices vencidas ou com datas incompletas não são aceitas. Vale lembrar que, mesmo que a entrada seja permitida sem a exigência imediata do comprovante, em caso de emergências médicas, o seguro pode fazer toda a diferença no tipo de atendimento que o viajante terá acesso.

Dicas para escolher o melhor seguro viagem

Ao escolher um seguro viagem para a Argentina, leve em consideração:

A reputação da empresa seguradora

A rede de hospitais e clínicas conveniadas no destino

A facilidade de atendimento (24h, em português)

A clareza dos termos e condições da apólice



Plataformas confiáveis como a Assist-365 oferecem planos personalizados, com coberturas que atendem às exigências da Argentina e outros destinos da América do Sul. Além disso, a contratação é feita de forma prática e rápida, ideal para quem está organizando a viagem com pouco tempo.

Antes de fechar sua apólice, compare os planos disponíveis, leia atentamente o que está incluído e, se possível, converse com um consultor para tirar dúvidas. Assim, você garante que está adquirindo um produto que realmente atende às suas necessidades.

Uma exigência que virou aliada do turista

Embora muitos vejam o seguro viagem como um gasto adicional, ele deve ser encarado como um investimento em segurança e conforto. Ter o respaldo de uma boa apólice pode fazer toda a diferença em momentos de emergência, além de ser uma exigência legal para entrar na Argentina.

Além disso, com o aumento da demanda por turismo internacional, seguradoras têm oferecido produtos cada vez mais acessíveis e personalizáveis, o que facilita o cumprimento das exigências sem pesar no orçamento.

O seguro também transmite uma imagem de responsabilidade e planejamento, o que é valorizado por agências de viagem, companhias aéreas e, claro, pelas autoridades migratórias.

Antes de fazer as malas, certifique-se de estar com tudo em dia, incluindo passaporte, reservas, documentos e, claro, seu seguro viagem. Afinal, prevenir é sempre a melhor forma de aproveitar uma viagem com tranquilidade, especialmente em destinos que exigem preparo e atenção aos detalhes como a Argentina.