Sem química não há soberania nacional

Durante décadas, eficiência econômica significava produzir onde fosse mais barato e complementar a demanda com importações. Em um cenário global relativamente estável, dependência externa e cadeias produtivas concentradas eram tratadas como decisões racionais de mercado. Os últimos anos, no entanto, mudaram essa lógica.

Pandemias, guerras, tensões comerciais, crises energéticas e a reorganização das cadeias globais transformaram capacidade industrial em ativo estratégico. O debate deixou de ser apenas econômico e passou a envolver segurança nacional, resiliência produtiva e soberania.

A pergunta central também mudou: antes, o mundo discutia “quanto custa produzir?”. Agora, as principais economias passaram a se perguntar “quanto custa não produzir?”.

É nesse contexto que a indústria química brasileira ganha centralidade no debate sobre competitividade, autonomia econômica e desenvolvimento nacional.

A infraestrutura invisível que sustenta o Brasil

A química não é um setor isolado. Ela é a infraestrutura invisível da economia moderna. Está nos fertilizantes que sustentam o agronegócio brasileiro. Nos medicamentos e materiais hospitalares. No saneamento. Nas embalagens. Na construção civil. Na mobilidade. Na energia. Nos eletrônicos. Na indústria de defesa. Nas tecnologias ligadas à transição energética.

Sem química, não há indústria sofisticada. Sem indústria, não há autonomia econômica.

E sem autonomia econômica não existe soberania produtiva.

Não se trata, portanto, de uma pauta setorial. Trata-se de uma agenda de Estado.

A indústria química ocupa posição singular entre os setores produtivos. Ela está na base da economia. Seus produtos funcionam como elementos estruturantes de praticamente todas as cadeias industriais relevantes do país.





Os números ajudam a dimensionar essa relevância. O setor movimenta US$ 167,8 bilhões por ano, gera mais de 2 milhões de empregos diretos altamente qualificados e indiretos. Além disso, sustenta cadeias essenciais ligadas à segurança alimentar, soberania sanitária, infraestrutura, defesa, inovação tecnológica e transição energética.

O custo da dependência

Essa percepção ganhou força global após a pandemia. A dependência excessiva de fornecedores externos deixou de ser apenas uma discussão técnica e passou a representar vulnerabilidade econômica concreta.

Hoje, o Brasil importa aproximadamente metade dos insumos químicos que consome. O setor acumula déficit comercial superior a US$ 50 bilhões anuais e apresenta um dos maiores níveis de exposição externa da indústria nacional. Em 2022, as importações químicas atingiram o recorde de US$ 80,3 bilhões.

Quando cadeias internacionais sofrem rupturas, encarecem ou passam a priorizar mercados domésticos, os efeitos rapidamente se espalham pela economia brasileira. O impacto aparece no preço dos alimentos, na inflação industrial, no custo da produção, na geração de empregos e na competitividade nacional.

Países excessivamente dependentes tornam-se mais vulneráveis a crises internacionais, restrições comerciais e decisões tomadas por outros governos. Em momentos críticos, quem não produz passa a disputar acesso. Quem produz possui prioridade.

Foi isso que o mundo aprendeu durante a pandemia. E é isso que Estados Unidos, União Europeia, Índia e China tentam corrigir agora. O mundo protege suas cadeias produtivas. O Brasil precisa fazer o mesmo.

As principais economias globais passaram a reorganizar suas políticas industriais com um objetivo comum: proteger cadeias estratégicas, reduzir dependências externas e fortalecer segurança econômica.

Os Estados Unidos combinam tarifas, incentivos trilionários e políticas de segurança econômica para fortalecer sua base produtiva. A União Europeia acelera investimentos em reindustrialização verde e transição energética. A Índia estruturou uma estratégia nacional específica para o setor químico e consolidou sua presença global no segmento.

O que se observa internacionalmente é claro: indústria voltou a ser instrumento de poder nacional. O Brasil começa a avançar nessa direção.

Uma agenda de Estado começa a se formar

As medidas recentes construídas entre Congresso Nacional, Poder Executivo e setor produtivo representam mais do que ações isoladas. Elas compõem uma agenda gradual de preservação industrial e soberania produtiva.

Nesse contexto, o Regime Especial da Indústria Química (REIQ), o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química (Presiq), a Lista de Desequilíbrios Concorrenciais Conjunturais (DCC), as medidas antidumping e o debate sobre redução estrutural do custo de matérias-primas precisam ser compreendidos como instrumentos complementares de uma política de Estado voltada à competitividade e à resiliência econômica nacional.

A remodelagem do REIQ – sancionado em março/2026 – representou um passo concreto para reduzir custos de produção, recuperar competitividade e preservar empregos. Ao reduzir alíquotas de PIS e Cofins sobre insumos químicos e petroquímicos, o país criou condições para reativar capacidade instalada, ampliar produção e estimular investimentos.

Já o Presiq – que passa a vigorar a partir de 2027 e se amplia até 2031 – projeta uma agenda de longo prazo baseada em modernização industrial, inovação, competitividade e descarbonização. O programa possui potencial para adicionar R$ 112 bilhões ao PIB, gerar cerca de 1,7 milhão de empregos e ampliar a arrecadação em R$ 65,5 bilhões entre 2027 e 2031.

Além disso, o avanço de mecanismos de defesa comercial tornou-se fundamental diante do excesso global de capacidade produtiva e da ampliação de práticas comerciais agressivas. A manutenção e ampliação da Lista DCC ajudou a conter importações predatórias e preservar capacidade produtiva nacional.

Os resultados começaram a aparecer. Após a adoção dessas medidas, a participação dos importados no consumo interno caiu de 56% para 43%, sem pressão inflacionária relevante. Dados do IBGE mostram inclusive queda nos preços médios de produtos químicos em segmentos importantes, desmontando a percepção de que instrumentos de defesa comercial necessariamente elevam preços.

O gargalo ainda está nas matérias-primas

Mas ainda existe um elo central pendente nessa agenda: o acesso competitivo às matérias-primas estratégicas. Hoje, produzir no Brasil continua sendo estruturalmente mais caro. O preço do gás natural pode chegar a até três vezes o praticado nos Estados Unidos. Nafta, etano e propano seguem pressionando a competitividade da indústria nacional.

Nenhuma política industrial estará completa sem enfrentar esse gargalo.

O Brasil possui uma vantagem almejada pelo mundo inteiro

Exatamente! O Brasil possui uma vantagem rara justamente no momento em que o mundo procura novas bases produtivas sustentáveis. A indústria química brasileira opera com uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta, composta por 82,9% de fontes renováveis, e apresenta emissões significativamente inferiores às de concorrentes internacionais.

Isso transforma a produção local em vantagem não apenas econômica, mas também climática. Produzir mais no Brasil pode significar reduzir emissões globais, fortalecer cadeias resilientes e ampliar competitividade sustentável.

Nesse aspecto, o país se antecipa inclusive a parte da Europa. As decisões tomadas recentemente colocam o Brasil em posição relevante dentro do movimento global de reindustrialização verde e fortalecimento da segurança econômica.





O que está em jogo

A lógica central dessa transformação é simples: o debate não é sobre proteger um setor específico. É sobre proteger a capacidade do país de produzir, inovar, gerar empregos e decidir seu próprio futuro.

Quando uma economia perde densidade industrial, perde também tecnologia, arrecadação, competitividade, capacidade de inovação e resiliência econômica. Mas perde, sobretudo, autonomia estratégica.

Quando a indústria química avança, o país ganha densidade industrial. Quando ela enfraquece, a dependência aumenta.

Soberania econômica não se declara. Se constrói. E começa pela capacidade de transformar ciência, energia, matéria-prima e indústria em desenvolvimento, autonomia, renda, emprego e futuro.