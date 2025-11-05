Belém ganha nova malha viária para sediar a COP30

247 - O Governo do Pará entregou nesta terça-feira (4) as obras de revitalização da Avenida Duque de Caxias, uma das principais vias de Belém. A iniciativa integra o conjunto de intervenções voltadas à preparação da cidade para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorrerá na capital paraense de 10 a 21 de novembro.

Como parte dos investimentos de infraestrutura para o evento, Belém vem passando por uma ampla reestruturação urbana, com a revitalização de mais de 200 vias — oito delas consideradas estratégicas para a logística da conferência, entre as quais a Duque de Caxias. As melhorias são resultado de um convênio firmado entre o Governo do Pará e a Itaipu Binacional, que destinou R$ 150 milhões para obras de mobilidade e infraestrutura.

De acordo com o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, a atuação da empresa na preparação da COP30 reflete o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a integração regional. “A realização da COP no Brasil, e em especial na Amazônia, é estratégica para o País, e a Itaipu está presente com obras estruturantes e sociais na cidade de Belém, bem como irá compartilhar suas iniciativas durante a conferência, em diversas frentes, como florestas e bioeconomia, governança participativa e transição energética justa”, afirmou Verri.

Além das obras em Belém, Itaipu investiu um total de R$ 1,3 bilhão em ações relacionadas à conferência, em parceria com os governos federal, estadual e municipal. Os recursos abrangem desde a ampliação do Porto de Outeiro até a construção da Vila COP, que deverá abrigar delegações e participantes durante o evento. A empresa também atua como parceira estratégica da Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) na realização da conferência.

A nova Duque de Caxias





Com 2,5 quilômetros de extensão e cinco mil metros de pista de rolamento, a nova Avenida Duque de Caxias é considerada um dos principais legados urbanos da COP30 para Belém. Localizada em área central, a via absorve grande parte do trânsito da capital e serve de rota alternativa entre o Aeroporto Internacional e os espaços que sediarão as principais atividades da conferência, como o Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia e o Parque da Cidade.

A obra, executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), gerou cerca de 200 empregos diretos e contou com investimento de R$ 17,4 milhões da Itaipu Binacional. Durante a entrega, o governador Helder Barbalho destacou o impacto positivo da requalificação urbana na rotina da população. “Este é um dos bairros mais populosos da Região Metropolitana de Belém e a requalificação não apenas deixa o espaço mais bonito, mas garante sinalização adequada, arborização e equipamentos públicos para prática esportiva, criando um ambiente coordenado para veículos, motocicletas, bicicletas e pedestres”, afirmou o governador.

O projeto incluiu a instalação de academias ao ar livre, bancos, lixeiras, mesas de jogos, áreas para piqueniques e espaços pet. Também foram implantadas iluminação em LED, nova pavimentação e sinalização inteligente. As rotatórias receberam revitalização completa, com floreiras, grama, piso tátil e drenagem. Entre as inovações, destacam-se as travessias cobertas, que oferecem abrigo contra sol e chuva, ampliando o conforto e a segurança dos pedestres.