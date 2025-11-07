Bilionário australiano anuncia primeiro investimento privado em fundo de florestas idealizado por Lula

O bilionário australiano Andrew Forrest, fundador da Minderoo Foundation e da mineradora Fortescue Metals Group, anunciou nesta sexta-feira (7) um investimento de US$ 10 milhões no Tropical Forests Forever Facility (TFFF) — fundo global criado sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para financiar a conservação das florestas tropicais e impulsionar a economia verde.

Segundo a CNN Brasil, trata-se do primeiro aporte privado no TFFF, iniciativa lançada durante o Belém Climate Summit, que marca o início da COP30. O investimento será feito em capital catalítico, modelo que busca gerar impacto ambiental e social com retorno financeiro de longo prazo.

“Não é doação, é investimento”, diz Forrest

Durante o anúncio, Andrew Forrest ressaltou que sua contribuição tem caráter econômico e estratégico. “O TFFF torna a proteção das florestas uma escolha econômica racional”, afirmou. O empresário destacou que o objetivo é atrair novos investidores institucionais e filantrópicos interessados em unir lucro e preservação ambiental.

A Minderoo Foundation acrescentou que sua participação pode “destravar até quatro vezes mais capital privado”, ao reduzir riscos e incentivar investimentos sustentáveis. A entidade já destinou mais de A$ 150 milhões em projetos ligados à biodiversidade, igualdade de gênero e saúde pública.

Fundo quer mobilizar US$ 125 bilhões

O TFFF pretende mobilizar US$ 125 bilhões em capital público e privado, reunindo aportes de governos, bancos de desenvolvimento e fundos filantrópicos. O modelo de operação seguirá o formato de um endowment — fundo permanente cujo capital principal é aplicado em ativos financeiros, e os rendimentos são usados para financiar resultados comprovados de conservação florestal.

Desde o lançamento oficial, nesta quinta-feira (6), o fundo já acumula US$ 5,5 bilhões em compromissos públicos. Entre os aportes confirmados estão US$ 1 bilhão do Brasil, US$ 1 bilhão da Indonésia, US$ 3 bilhões da Noruega, além de 500 milhões de euros da França e 1 milhão de euros de Portugal.

Apoio direto a povos indígenas e comunidades locais

O TFFF prevê que pelo menos 20% dos recursos sejam destinados a povos indígenas e comunidades locais, reconhecendo seu papel central na proteção das florestas. O fundo estima que os pagamentos anuais por resultados ambientais possam atingir até US$ 4 bilhões, conforme os indicadores de preservação verificados.