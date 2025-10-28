Bill Gates critica visão “apocalíptica” sobre mudanças climáticas

247 – O bilionário e filantropo Bill Gates defendeu uma abordagem mais equilibrada e realista em relação às mudanças climáticas, criticando o que chamou de “visão apocalíptica” sobre o tema. Em um memorando divulgado nesta terça-feira (28), o cofundador da Microsoft afirmou que a luta contra o aquecimento global deve caminhar junto com a promoção da saúde e da igualdade social, sem que esses objetivos sejam deixados em segundo plano. As informações são da Bloomberg.

Segundo Gates, dar prioridade absoluta à redução das emissões de gases de efeito estufa corre o risco de ofuscar outras questões essenciais para o bem-estar humano. “A mudança climática é séria, mas já fizemos grandes progressos”, afirmou. “Precisamos continuar apoiando inovações que ajudarão o mundo a chegar a zero emissões. Mas não podemos cortar o financiamento para saúde e desenvolvimento — programas que ajudam as pessoas a se manterem resilientes diante das mudanças climáticas — para fazer isso.”

Foco em bem-estar humano e soluções sustentáveis

Gates argumentou que a Conferência do Clima da ONU (COP30), que será realizada no Brasil, deve concentrar seus esforços em como adaptar o mundo à nova realidade climática, priorizando o bem-estar humano. Para ele, o principal indicador de sucesso deve ser a melhoria das condições de vida, e não apenas as metas de emissões ou a variação de temperatura.

“Está na hora de colocar o bem-estar humano no centro das nossas estratégias climáticas, o que inclui reduzir o custo verde a zero e melhorar a agricultura e a saúde nos países pobres”, escreveu.

O empresário destacou ainda que a visão pessimista sobre o futuro climático tem levado alguns ativistas a concentrar esforços em metas de curto prazo, desviando recursos de soluções mais eficazes e de longo alcance.

Críticas e realinhamento de prioridades

Gates reconheceu que suas declarações podem gerar críticas entre ambientalistas, mas reafirmou que o combate ao aquecimento global continua sendo uma prioridade. Ele explicou que suas reflexões foram moldadas pelo trabalho da Fundação Bill & Melinda Gates, que tem como foco a saúde pública e o desenvolvimento em países de baixa renda.

“Às vezes o mundo age como se qualquer esforço para combater as mudanças climáticas fosse igualmente válido”, disse. “Como resultado, projetos menos eficazes acabam desviando dinheiro e atenção de iniciativas que poderiam ter maior impacto na condição humana — como tornar acessível a eliminação das emissões de gases de efeito estufa e reduzir a pobreza extrema por meio de melhorias na agricultura e na saúde.”

O empresário lembrou que recentemente reduziu o quadro de funcionários de sua organização Breakthrough Energy, dedicada à inovação em energia limpa, mas reforçou a necessidade de direcionar recursos com mais eficiência. “A COP30 acontece em um momento em que é especialmente importante obter o máximo valor de cada dólar gasto em ajuda aos mais pobres”, concluiu.