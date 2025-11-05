Chinesa GWM entrega 100 carros elétricos para apoiar logística da COP30

247 - A organização da COP30 recebeu, nesta quarta-feira (5), um reforço importante para a logística do evento: 100 veículos eletrificados da montadora chinesa GWM Motors. Segundo informações divulgadas pela Secretaria da Casa Civil, os automóveis serão utilizados exclusivamente durante os dias da conferência, em Belém (PA), para transporte de autoridades, organizadores e delegações internacionais.

Durante o ato simbólico de entrega, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, agradeceu à empresa pela parceria e destacou o fortalecimento das relações entre Brasil e China. “Nós agradecemos também a integração econômica, industrial e tecnológica, com a montagem dos carros da montadora no Brasil. Com certeza isso reforça nossos laços econômicos e de cooperação”, afirmou o ministro, referindo-se à fábrica da GWM em Iracemápolis (SP) — a primeira da companhia no Hemisfério Sul.

O evento contou com a presença do embaixador da República Popular da China no Brasil, Zhu Qingqiao, do presidente da GWM no Brasil e no México, Andy Zhang, além de Ricardo Bastos, diretor de Relações Institucionais da empresa, e Diego Fernandes, diretor de Operações.

Para Ricardo Bastos, a entrega dos veículos é mais do que uma ação simbólica: representa o compromisso da montadora com a transição energética e a mobilidade sustentável. “Essa ação traduz, na prática, a estratégia global da GWM de investir em tecnologias de baixo carbono e contribuir de forma concreta para a redução das emissões e para o avanço da agenda climática mundial”, afirmou.

O ministro Rui Costa também ressaltou o papel da China nas negociações ambientais e o alinhamento entre os dois países na luta contra as mudanças climáticas. “Hoje, a China é uma referência e tem sido, ao lado do Brasil, um dos países que lideram as discussões para a redução das emissões no planeta”, destacou.

Investimentos no Brasil

No primeiro semestre de 2025, a GWM confirmou um investimento de R$ 6 bilhões no Brasil, anunciado durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. O plano prevê a aplicação dos recursos entre 2027 e 2032, com foco na ampliação da fábrica paulista e na produção de dois novos modelos nacionais.

A fábrica de Iracemápolis, reativada pela montadora em 2023, tem se consolidado como um polo estratégico na cadeia de veículos híbridos e elétricos da GWM na América Latina.

A Cúpula do Clima, que antecede a Conferência das Partes (COP30), será realizada nesta quinta (6) e sexta-feira (7), reunindo chefes de Estado, ministros e dirigentes de organismos internacionais. Já a COP30 acontece de 10 a 21 de novembro, também em Belém, e reunirá negociadores, lideranças mundiais, cientistas, empresários e representantes da sociedade civil em torno das metas globais de enfrentamento à crise climática.