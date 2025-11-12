Cúpula dos Povos abre em Belém com barqueata e apelos por justiça climática

247 - A cidade de Belém tornou-se o epicentro das mobilizações populares durante a COP 30, com o início, nesta quarta-feira (12), da Cúpula dos Povos — encontro que reúne mais de mil movimentos sociais e organizações populares de várias partes do mundo. A iniciativa tem como objetivo cobrar compromissos reais pela justiça climática e denunciar o que os organizadores classificam como “inércia dos países do Norte Global” frente à crise ambiental. As informações são da Agência Brasil.

As atividades começaram logo pela manhã, com uma barqueata pela Baía do Guajará. O ato simbólico expressa a força dos povos amazônicos e de comunidades tradicionais na luta contra os impactos climáticos. À noite, ocorre a cerimônia oficial de abertura do evento, que se estenderá até o domingo (16).

Segundo Beatriz Moreira, secretária operativa da Cúpula dos Povos e integrante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), os principais debates e ações estão programados para quinta (13) e sexta-feira (14). “Esses serão os dias centrais, com o percurso até o Tratado dos Povos, que marca a unidade das lutas em defesa da vida e do planeta”, afirmou.

No sábado (15), está prevista uma grande marcha pelas ruas de Belém, partindo do Mercado de São Brás em direção à Aldeia Cabana, no bairro Irituia — um trajeto de cerca de quatro quilômetros. O ato, batizado de “Dia de Ação e Caminhada pela Declaração dos Povos”, reunirá movimentos sociais, indígenas, quilombolas e ambientalistas de diversos países.

O encerramento oficial será no domingo (16), com uma audiência pública destinada à entrega da Declaração dos Povos à presidência da COP 30 e a representantes de governos e organismos internacionais. No entanto, as atividades e mobilizações continuarão na semana seguinte, reforçando a agenda de reivindicações populares.

Beatriz Moreira explicou que a Cúpula dos Povos é guiada por seis eixos temáticos: Justiça Climática e Reparação; Transição Justa, Popular e Inclusiva; Soberania Alimentar; Direitos Territoriais e das Florestas; Internacionalismo e Solidariedade; e Perspectivas Feministas e dos Povos nos Territórios. “Esses eixos refletem a pluralidade de vozes que constroem alternativas para um mundo mais justo e sustentável”, concluiu.