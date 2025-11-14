Itaipu defende governança participativa para avançar nos ODS

247 - A inclusão de atores sociais na governança de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável esteve no centro de um debate promovido pela Itaipu Binacional na COP30, em Belém, nesta quinta-feira (13). O evento reuniu representantes do governo federal, da sociedade civil e da própria empresa para apresentar resultados e defender caminhos para a territorialização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). As informações são da Itaipu Binacional.

Organizado no auditório Jandaíra do Pavilhão Brasil, na Zona Verde, o side event “Não deixar ninguém para Trás: Governança Participativa e Agenda 2030” atraiu grande público e contou com a presença da primeira-dama e enviada especial das mulheres para a COP30, Janja Lula da Silva; do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos; do diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri; e da representante dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, Suhellen Iurk. A mediação foi conduzida pelo engenheiro agrônomo e pesquisador Luiz Antônio Ferraro Junior.

“Os ODS precisam aterrissar nos territórios”

Durante sua participação, Janja destacou a urgência de transformar a Agenda 2030 em ferramenta concreta de planejamento municipal. “Os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) precisam aterrissar nos territórios. Por isso, é necessária a participação das lideranças locais e de prefeitos. É nas cidades que as coisas acontecem e os ODS podem e devem orientar a gestão das cidades, vinculando o orçamento às metas da Agenda 2030”, afirmou. Ela também ressaltou que “a Itaipu é um exemplo de empresa pública com resultados concretos na implementação da Agenda 2030 nos territórios, com governança participativa e participação dos municípios”.

A primeira-dama reforçou ainda a defesa da proposta brasileira de criação do ODS 18, voltado à Igualdade Racial, e a necessidade de mobilizar outros países em torno da iniciativa.

Boulos: ação climática, democracia e combate às desigualdades

O ministro Guilherme Boulos sublinhou que o painel da Itaipu representa a convergência de três agendas estratégicas: enfrentamento da crise climática, redução das desigualdades e fortalecimento da democracia. Para ele, essas dimensões são inseparáveis.

“Se olharmos os ODS, todos eles se encaixam em algumas dessas três agendas. E é fundamental o fortalecimento da participação da sociedade nesses três eixos. A Agenda 2030 não pode ser apenas uma agenda de governos e de instituições multilaterais. E o governo Lula tem agido para fortalecer essa participação”, declarou.

Boulos também anunciou que, no próximo ano, a Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNODS) realizará a 1ª Conferência Nacional dos ODS.

Itaipu reforça compromisso institucional com a Agenda 2030

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, afirmou que a Agenda 2030 orienta de maneira ética e prática as ações da empresa, especialmente nos ODS relacionados a água e saneamento (6), energia limpa (7), ação climática (13) e parcerias para o desenvolvimento sustentável (17).

Ele mencionou a recente parceria entre Itaipu, CNODS e PNUD para promover a territorialização dos ODS e enfatizou o compromisso da empresa com as populações indígenas.

Segundo Verri, “não há futuro sustentável sem justiça histórica”. Ele explicou que, a partir dessa compreensão, surgiu o Programa de Governança Participativa para a Sustentabilidade, modelo que articula políticas públicas, sociedade civil e academia de forma integrada.

Participação social como eixo estruturante

Representando os Núcleos de Cooperação Socioambiental, Suhellen Iurk destacou a metodologia de construção coletiva que envolve mais de 1.500 organizações atuantes em 21 núcleos espalhados por 434 municípios do Paraná e do Mato Grosso do Sul.

“Os núcleos geram produtos muito ricos, com um processo de diagnóstico aprofundado, que envolve catadores de materiais recicláveis, agricultores familiares, entre outros atores e lideranças locais que legitimam o processo”, afirmou.

Apoio à Conferência Nacional dos ODS

Mais cedo, no Pavilhão da Economia Criativa, a Itaipu participou do evento “Balanço Ético Global: a Agenda 2030 e a missão do CNODS”, que abordou como a crise climática intensifica desigualdades, sobretudo entre mulheres, pessoas negras e populações de baixa renda.

Durante o encontro, Enio Verri e Tatiana Dias Silva, diretora do Ministério da Igualdade Racial, anunciaram o apoio da Itaipu à realização da primeira Conferência Nacional dos ODS, reforçando o compromisso da empresa com a ampliação da participação social e com o fortalecimento da Agenda 2030 no Brasil.