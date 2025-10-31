Itaipu destaca transição energética e inclusão social na COP30

247 - A Itaipu Binacional, recordista mundial em geração de energia limpa e renovável, terá papel de destaque na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30), que ocorrerá em Belém. Segundo informações divulgadas pela própria empresa, Itaipu coordenará quatro eventos paralelos — os chamados side events — nas zonas Azul e Verde, com foco em transição energética, cidades resilientes, bioeconomia e governança participativa, e também apresentará inovações tecnológicas voltadas à sustentabilidade.

A empresa atua como coorganizadora e parceira estratégica da Secretaria Extraordinária para a COP30 (Secop) e da Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) na preparação do encontro global. Além de coordenar os painéis temáticos, Itaipu entregará um barco movido a hidrogênio que será operado por cooperativas de catadores de Belém, marcando um avanço na integração entre inovação tecnológica e inclusão social.

De acordo com o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, a presença da hidrelétrica na conferência reforça o compromisso histórico da instituição com o desenvolvimento sustentável. “A Itaipu levará sua experiência de mais de 40 anos de geração de energia limpa, proteção do meio ambiente, desenvolvimento de novas tecnologias e ações socioambientais que contribuem com a estratégia do governo do Brasil para esta COP, de acelerar a Agenda de Ação climática”, afirmou.

O primeiro evento promovido pela Itaipu será realizado no dia 11 de novembro, na Zona Verde, e abordará o tema “Cidades Resilientes e Inclusivas frente à Crise Climática”. O encontro pretende apresentar experiências concretas e replicáveis que contribuam para tornar os territórios mais preparados diante das mudanças do clima. Entre os participantes estará a presidente da cooperativa de catadores Concaves, de Belém, Debora Baia. A iniciativa se conecta às ações da Itaipu que já apoiam a estruturação da coleta seletiva em 255 municípios brasileiros, beneficiando cerca de quatro mil catadores.

No dia 13, também na Zona Verde, ocorrerá o evento “Governança Participativa e a Agenda 2030”, que reunirá lideranças do poder público e da sociedade civil para discutir formas de integrar políticas públicas e ações comunitárias na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A Itaipu apresentará a experiência dos 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental criados no Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul, que promovem o diálogo entre diferentes setores sociais na formulação de políticas ambientais e sociais.

Já no sábado, 15 de novembro, na Zona Azul — espaço voltado às delegações oficiais —, a Itaipu coordenará o painel “Soluções Inovadoras para as Matrizes Energéticas”, em que serão debatidos o papel do Brasil na transição energética justa e inclusiva, além de novas tecnologias em biogás, hidrogênio verde, combustível sustentável de aviação e energia solar flutuante. O evento também tratará de marcos regulatórios e desafios para a expansão dessas tecnologias em escala comercial.

Encerrando a série de eventos principais, no dia 17, também na Zona Azul, ocorrerá o painel “Floresta, Água e Bioeconomia: Inovação e Sustentabilidade para Enfrentar a Urgência Climática”, com a participação de representantes da Itaipu Binacional, da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) e do Instituto Socioambiental (ISA). O debate abordará o uso sustentável dos recursos biológicos e políticas públicas para geração de valor econômico com inclusão social.

Além dos painéis temáticos, a Itaipu apresentará uma série de inovações tecnológicas durante a COP30. No dia 12, às 16h15, no Píer Porto do Futuro, será lançado o barco movido a hidrogênio para coleta seletiva nas ilhas próximas a Belém. Já no dia 14, às 16h30, no estande da Itaipu na Zona Verde, será apresentado o petróleo sintético, resultado de pesquisas desenvolvidas em parceria com o Itaipu Parquetec e o governo alemão, voltado à produção de combustível sustentável de aviação.

Outro destaque será o lançamento do I-Rec, certificado internacional de energia renovável, que passará a ser emitido pela Itaipu no mercado brasileiro. O anúncio ocorrerá no dia 18, também no Píer Porto do Futuro.

A empresa ainda atuará como correalizadora de debates sobre transição justa e inclusiva (13 de novembro, na Cúpula dos Povos), cozinhas sustentáveis (14, na Zona Verde) e avanço de soluções tecnológicas para o enfrentamento das mudanças climáticas (14, na Zona Azul). Diretores e representantes da Itaipu também participarão de outras mesas e encontros paralelos, consolidando a presença da hidrelétrica como uma das principais referências mundiais em energia limpa e inovação sustentável.