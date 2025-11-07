Lula faz um chamado pela proteção ambiental: "a Terra é única"

247 - O presidente Luiz Inácio da Silva fez um alerta nesta sexta-feira (7), em Belém (PA), para a necessidade de implementação de políticas com o objetivo de preservar o meio ambiente, fazer um crescimento econômico sustentável em nível global e proteger as populações mais expostas às consequências do aquecimento global.

“A Terra é única, a humanidade é uma só. A resposta tem que ser de todos para todos”, disse Lula durante sessão de líderes na capital paraense, onde ocorrem eventos preparatórios para a COP30, marcada para acontecer de 10 a 21 de novembro.

Segundo o presidente, é preciso “construir uma nova Era de prosperidade”. “O mundo está distante de atingir os objetivos do Acordo de Paris”, afirmou Lula, que defendeu “medidas adicionais para preencher a lacuna entre retórica e realidade”.

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), o mundo pode ter um aumento de temperatura entre 2,3°C e 2,5°C até o fim do século, mesmo que todos os compromissos climáticos atuais sejam cumpridos. A meta de limitar o aquecimento global a 1,5°C foi estabelecida pelo Acordo de Paris em 2015.

Multilateralismo

Em seu discurso, o presidente Lula defendeu uma ampla aliança entre vários países para superar os problemas socioambientais da humanidade. “Não existe solução fora do multilateralismo”, afirmou Lula, que destacou ser necessária a atuação de “bancos multilaterais melhores e mais eficazes”.

No cenário internacional, o Brasil tem ampliado a aliança com o BRICS. O grupo atua em favor dos países do Sul Global, principalmente, e é uma das principais frentes de resistência à hegemonia dos Estados Unidos na política mundial. O BRICS discute, por exemplo, a adoção de uma moeda comum entre os membros do grupo para reduzir a dependência do dólar nas transações internacionais.

A COP 30

A COP30 é a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), um encontro global anual onde líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima. É considerado um dos principais eventos do tema no mundo.

Os principais temas incluem:

Redução de emissões de gases de efeito estufa. Adaptação às mudanças climáticas. Financiamento climático para países em desenvolvimento. Tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono. Preservação de florestas e biodiversidade. Justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas.

Os principais desafios incluem alinhar os compromissos de países desenvolvidos e em desenvolvimento em relação ao financiamento climático, garantir que as metas de redução de emissões sejam compatíveis com a ciência climática e lidar com os impactos socioeconômicos das mudanças climáticas em populações vulneráveis.