Macron chega ao Brasil para COP30 e reforça compromisso climático

247 - O presidente da França, Emmanuel Macron, desembarcou nesta quarta-feira (6) em Salvador (BA), dando início a uma visita oficial ao Brasil marcada por temas ligados à cooperação internacional, cultura e meio ambiente. A informação foi divulgada pelo próprio Macron em sua conta oficial na rede X (antigo Twitter).

“Cheguei ao Brasil. Hoje, em Salvador, Bahia, na encruzilhada de culturas e diálogos entre povos: Brasil, África e França, juntos”, escreveu o líder francês, destacando o caráter simbólico da capital baiana como espaço de conexão histórica entre continentes e civilizações.

Macron também antecipou que, nesta quinta-feira (7), seguirá para Belém (PA), cidade que sediará a Conferência do Clima da ONU (COP30) em 2025. “Amanhã, em Belém, no coração da Amazônia, onde devemos, coletivamente, estar à altura da situação e cumprir nossas promessas climáticas”, declarou o presidente.

A visita reforça o papel da França como parceira estratégica do Brasil em temas ambientais e de desenvolvimento sustentável. Macron enfatizou a necessidade de uma ação conjunta entre países dos dois hemisférios. “De um continente a outro, estamos escrevendo a mesma história: a de povos que se relacionam uns com os outros, constroem e agem em prol do nosso bem comum mais precioso, o planeta”, completou.

A agenda de Macron no Brasil ocorre em um momento de aproximação diplomática entre Paris e Brasília, com expectativas de anúncios sobre cooperação climática, investimentos verdes e intercâmbio cultural. Em Belém, o presidente francês deve discutir com autoridades brasileiras iniciativas voltadas à proteção da Amazônia e à preparação da COP30, que promete colocar a floresta no centro do debate global sobre o clima.