Presidente da COP30 destaca inovação da Embrapa na AgriZone

247 - O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, visitou nesta quarta-feira (12/11) o AgriZone, espaço dedicado à agricultura sustentável e à inovação tecnológica, promovido pela Embrapa em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A informação foi divulgada pela própria Embrapa. Durante o encontro, o diplomata ressaltou que o espaço demonstra ao mundo os avanços do Brasil na agricultura tropical e sua contribuição para um futuro mais sustentável.

“Eu sempre espero uma surpresa positiva de qualquer coisa que faço com a Embrapa, mas aqui ela se superou. A dimensão da AgriZone e o preparo desse espaço permite que os estrangeiros entendam de que maneira o Brasil pode cooperar com a vida deles”, afirmou Corrêa do Lago. O presidente da COP30 destacou ainda que a agricultura tropical representa “um avanço extraordinário, principalmente porque sabemos que o mundo está crescendo e se desenvolvendo”.

A AgriZone reúne instituições públicas, pesquisadores e representantes do setor produtivo com o objetivo de apresentar as soluções brasileiras que conciliam produção agropecuária, conservação ambiental e segurança alimentar. O espaço conta com vitrines tecnológicas, demonstrações de sistemas agroflorestais e cultivos biofortificados, além de painéis e lançamentos de projetos que discutem os caminhos para uma agricultura de baixo carbono.

A presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, destacou a importância da agropecuária nacional na criação de tecnologias voltadas à adaptação e mitigação das mudanças climáticas. “Visite e veja as vitrines que dão a dimensão do que é a agricultura brasileira, tanto do ponto de vista das culturas quanto dos sistemas de produção e da diversidade”, afirmou.

Entre os destaques do evento estão as vitrines demonstrativas a campo, nas quais o público pode conhecer práticas de intensificação sustentável, diversificação de sistemas produtivos e iniciativas voltadas à agricultura familiar. Também são apresentados os protocolos da Embrapa para o desenvolvimento da agropecuária de baixo carbono, reforçando o papel do Brasil como referência global em inovação no campo.

Durante a visita, Corrêa do Lago ressaltou a relevância do espaço para fortalecer as negociações brasileiras no contexto da COP30. “Na entrada, a gente já vê que não há apenas o setor privado, mas também filantrópicos que trabalham ativamente com a Embrapa, porque sabem que são resultados que chegam mais próximos das pessoas que são as primeiras vítimas da mudança do clima, as mais vulneráveis e, como sabemos, as menos responsáveis por ela”, afirmou.

O embaixador também destacou o caráter social e colaborativo da iniciativa. “Há, portanto, uma dimensão social muito acentuada aqui, além de uma dimensão de cooperação internacional que é muito impressionante. É uma cooperação que aprecia enormemente a abertura da Embrapa e, sobretudo, a vê como uma entidade que busca o sucesso e a divulgação do que faz”, completou.

Localizada na Embrapa Amazônia Oriental, na Travessa Dr. Enéas Pinheiro, bairro Marco, em Belém (PA), a AgriZone funciona de 10 a 21 de novembro, das 10h às 18h, com entrada gratuita mediante inscrição prévia ou no local. A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site da Embrapa.