Tesouro lança novo leilão do Eco Invest Brasil durante a COP30

247 - O Programa Eco Invest Brasil será o principal destaque do Tesouro Nacional na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém, no Pará. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Fazenda, o governo brasileiro promoverá três agendas oficiais dedicadas à iniciativa, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com destaque para o lançamento do 4º Leilão do Programa, voltado especialmente à Amazônia.

Além do lançamento, as demais atividades vão abordar o papel dos instrumentos financeiros verdes e novos modelos de financiamento para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Para o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, a COP30 representa um momento estratégico para ampliar o alcance do Eco Invest Brasil e fortalecer o diálogo internacional sobre o financiamento climático.

“O Eco Invest Brasil prova que é possível captar recursos privados para financiar a transição ecológica com segurança e eficiência. Em menos de um ano, mais de R$ 75 bilhões já foram mobilizados para impulsionar projetos sustentáveis, o que coloca o Brasil como referência global nessa agenda. Estar na COP30 é uma oportunidade de compartilhar essa experiência e mostrar que modelos como o nosso podem ser adaptados por outros países emergentes”, afirmou Ceron.

O secretário destacou ainda que a presença na conferência permitirá aproximar investidores e delegações internacionais dos mecanismos financeiros criados pelo Brasil, como o hedge cambial incorporado no 3º Leilão, e estimular o acesso de empresas e startups verdes às oportunidades oferecidas pelo programa.

A programação do Eco Invest Brasil na COP30 inclui três eventos principais na Blue Zone, área destinada às negociações oficiais e às iniciativas climáticas internacionais: