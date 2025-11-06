Tesouro lança novo leilão do Eco Invest Brasil durante a COP30
Com foco na Amazônia, programa do Tesouro Nacional mobiliza R$ 75 bilhões e será destaque das discussões sobre finanças verdes na conferência em Belém
247 - O Programa Eco Invest Brasil será o principal destaque do Tesouro Nacional na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém, no Pará. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Fazenda, o governo brasileiro promoverá três agendas oficiais dedicadas à iniciativa, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com destaque para o lançamento do 4º Leilão do Programa, voltado especialmente à Amazônia.
Além do lançamento, as demais atividades vão abordar o papel dos instrumentos financeiros verdes e novos modelos de financiamento para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Para o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, a COP30 representa um momento estratégico para ampliar o alcance do Eco Invest Brasil e fortalecer o diálogo internacional sobre o financiamento climático.
“O Eco Invest Brasil prova que é possível captar recursos privados para financiar a transição ecológica com segurança e eficiência. Em menos de um ano, mais de R$ 75 bilhões já foram mobilizados para impulsionar projetos sustentáveis, o que coloca o Brasil como referência global nessa agenda. Estar na COP30 é uma oportunidade de compartilhar essa experiência e mostrar que modelos como o nosso podem ser adaptados por outros países emergentes”, afirmou Ceron.
O secretário destacou ainda que a presença na conferência permitirá aproximar investidores e delegações internacionais dos mecanismos financeiros criados pelo Brasil, como o hedge cambial incorporado no 3º Leilão, e estimular o acesso de empresas e startups verdes às oportunidades oferecidas pelo programa.
A programação do Eco Invest Brasil na COP30 inclui três eventos principais na Blue Zone, área destinada às negociações oficiais e às iniciativas climáticas internacionais:
- Lançamento do 4º Leilão do Eco Invest Brasil: Mecanismo Financeiro Inovador para Alavancar a Bioeconomia no Brasil
Data: 14/11, às 13h45, na sala Sumaúma
Objetivo: anunciar o novo leilão, com foco especial na Amazônia e no fortalecimento da bioeconomia.
- Finanças Sustentáveis para Transformação Ecológica: Taxonomia e Eco Invest Brasil
Data: 15/11, às 13h45, na sala Sumaúma
Objetivo: discutir como a Taxonomia Sustentável Brasileira e o programa fortalecem a transparência e credibilidade dos investimentos verdes.
- Eco Invest Brasil: Mobilizando Capital Privado para Transformação Verde do País
Data: 15/11, às 17h, na sala 6 – Agenda de Ação
Objetivo: apresentar os resultados dos leilões anteriores e debater o impacto do novo leilão, com ênfase na região Amazônica.