Vila COP combina hospedagem de alto padrão e legado sustentável em Belém

247 - O governo do Pará entregou nesta segunda-feira (3) a Vila COP, um moderno complexo de hospedagem construído especialmente para receber delegações e autoridades internacionais durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30), que acontecerá em Belém de 10 a 21 de novembro. A estrutura foi erguida com recursos da Itaipu Binacional e representa um dos principais investimentos voltados à preparação da capital paraense para o evento global.

Com aporte de R$ 200 milhões, a Vila COP reúne 405 suítes distribuídas em seis blocos e reforça significativamente a capacidade hoteleira de Belém. O empreendimento foi financiado pela Itaipu Binacional como parte de um conjunto mais amplo de investimentos de R$ 1,3 bilhão destinados a obras e projetos sociais ligados à COP30.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, destacou que o apoio ao evento está em sintonia com os princípios da empresa. “A Itaipu é a usina hidrelétrica que mais gerou energia limpa e renovável no planeta, e investe em inovação para a transição energética e em ações que proporcionam justiça social e equilíbrio com o meio ambiente. Por isso, não poderia deixar de apoiar a realização da COP30 no Brasil”, afirmou.

O convênio para construção da Vila COP foi firmado entre a Itaipu, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e a Secretaria de Turismo do Pará (Setur). O complexo, com área total de 19 mil metros quadrados, foi erguido com tecnologia modular, o que permitirá sua conversão em prédios administrativos do governo estadual após a conferência, garantindo assim um legado duradouro à cidade.

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral, a entrega do complexo representa mais que uma solução temporária de hospedagem. “Esse é mais um legado da COP30 para Belém. Hoje, um espaço com estrutura compatível para a hospedagem de alto padrão. A Vila COP está em uma área com dois pavimentos, cinco blocos de apartamentos e um de administração, com uma grande infraestrutura ao redor. É um equipamento que fica ao lado dos centros convergentes da COP30 e que vai fortalecer o turismo, gerando emprego e renda na capital”, declarou.

A localização da Vila COP foi planejada estrategicamente. Situada nas proximidades do Hangar e do Parque da Cidade — onde estarão as Zonas Azul e Verde da conferência, destinadas às negociações e atividades oficiais —, a área também se encontra próxima de estruturas de segurança, como unidades das Forças Armadas e da Polícia Federal.





Cinco dos seis blocos abrigam as suítes, incluindo opções presidenciais, quartos adaptados para pessoas com deficiência e acomodações duplas com camas de solteiro ou queen. O sexto bloco concentra espaços de uso comum, como restaurante, café, academia, sala de jogos, área de conveniência e ambientes para reuniões. A operadora contratada pela Setur será responsável pela administração do hotel e pela oferta dos serviços de hospedagem e alimentação durante o evento. Mais de 160 empregos diretos foram gerados durante a construção.

Além da Vila COP, o investimento total de R$ 1,3 bilhão da Itaipu integra um amplo pacote de ações que deixarão benefícios permanentes para Belém e seus habitantes. Entre as iniciativas estão a criação dos parques lineares da Nova Doca e de São Joaquim, a revitalização dos mercados de São Brás e do complexo Ver-o-Peso, a reforma do Porto de Outeiro, a instalação do Centro de Inovação em Bioeconomia, a pavimentação de vias urbanas e o apoio a cooperativas de catadores de recicláveis — que atuarão inclusive na gestão de resíduos da COP30.