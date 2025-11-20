TV 247 logo
      Zona Azul da COP30 é reaberta após incêndio

      Não há previsão de atividades plenárias na noite desta quinta-feira

      Segurança gesticula enquanto pessoas usam extintores de incêndio em fogo no Pavilhão dos Países da Zona Azul na COP30 em Belém-PA - 20 de novembro de 2025 (Foto: REUTERS/Douglas Pingituro)

      Luciano Nascimento - Agência Brasil - A organização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) informou que a Zona Azul foi reaberta nesta noite, após o incêndio no começo da tarde desta quinta-feira (20). A abertura ocorreu as 20h40, depois de uma avaliação de segurança, pelo Corpo de Bombeiros.

      "As autoridades brasileiras restabeleceram as condições de operação no espaço da conferência, obtiveram o alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros e devolveram a área à UNFCCC [órgão da ONU que trata de mudanças climáticas]. A Zona Azul foi restabelecida e voltou a funcionar às 20h40 de hoje" diz a nota.

      O texto informa ainda que a área afetada pelo incêndio ficará isolada até a conclusão da conferência.

      Não há previsão de atividades plenárias na noite desta quinta-feira. As sessões plenárias de amanhã (21) serão abertas às partes e transmitidas online.

      Mais cedo, o Ministério da Saúde informou que 21 pessoas foram atendidas pelo serviço médico, sendo 19 devido à inalação da fumaça e duas por crise de ansiedade. Não há informação de pessoas com ferimentos graves.

      "Seguimos acompanhando atentamente a condição de todas as pessoas que necessitaram de atendimento médico e permanecemos em coordenação com os serviços de saúde", diz a nota da organização.

      "Agradecemos a cooperação, paciência e compreensão de todos. Temos um trabalho substancial pela frente, e confiamos que os delegados retornarão às negociações com espírito de solidariedade e determinação para assegurar um resultado bem-sucedido para esta COP", finaliza o comunicado.

