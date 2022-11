Aboubakar salva Camarões em empate em 3 x 3 com a Sérvia

Apoie o 247

Reuters - O camaronês Vincent Aboubakar saiu do banco para salvar seu time marcando um gol soberbo e criando outro para evitar a derrota contra a Sérvia e assegurar um empate em 3 x 3 pela Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira, resultado que manteve vivas as poucas chances das duas equipes de avançarem às oitavas de final do Mundial.

Os sérvios Strahinja Pavlovic e Sergej Milinkovic-Savic marcaram no primeiro tempo e Aleksandar Mitrovic balançou as redes após o intervalo, depois de Jean-Charles Castelletto abrir o placar para Camarões no Estádio Al Janoub.

Aboubakar entrou no jogo aos 10 minutos do segundo tempo e descontou para Camarões com uma bela finalização por cima do goleiro aos 18 minutos, antes de dar o passe para Eric Maxim Choupo-Moting empatar três minutos depois. O empate interrompeu uma série de oito derrotas consecutivas da seleção africana em Copas do Mundo.

O resultado deixou as duas equipes com um ponto e precisando vencer seu último jogo do Grupo G para ter uma chance de avançar para as oitavas. Camarões enfrentará o Brasil na sexta-feira, enquanto a Sérvia terá pela frente a Suíça no mesmo dia.

