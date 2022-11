Alex Sandro se soma a lista de lesionados do Brasil e não enfrentará Camarões

Apoie o 247

DOHA (Reuters) - O lateral-esquerdo Alex Sandro vai perder o último jogo do Brasil pelo Grupo G da Copa do Mundo, contra Camarões, na sexta-feira, com uma lesão no quadril sofrida na vitória de 1 x 0 sobre a Suíça, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira.

"Alex Sandro sentiu dores na região do quadril esquerdo e não teve condições de continuar na partida. Hoje pela manhã ele foi reavaliado. Nós pedimos um exame de imagem, uma ressonância magnética, que evidenciou uma lesão muscular no quadril esquerdo. O atleta não terá condições na próxima partida contra o Camarões", disse o médico da seleção, Rodrigo Lasmar.

O desfalque representa mais um problema para o Brasil, que já estava sem o atacante Neymar e o lateral-direito Danilo. A dupla foi vetada da fase de grupos da Copa por lesões no tornozelo sofridas na vitória por 2 x 0 sobre a Sérvia na estreia da equipe na Copa.

Lasmar disse que ambos ainda estão em tratamento e se preparando para se recuperar para as oitavas de final.

Neymar não se juntou a seus companheiros de equipe no estádio na segunda-feira devido a uma leve febre, que Lasmar disse estar sob controle e não afetando o tratamento de seu problema no tornozelo.

Vários jogadores brasileiros ficaram doentes no domingo, incluindo o meio-campista Lucas Paquetá, que chegou a perder o treino de sábado e foi substituído no intervalo do jogo contra a Suíça.

O técnico Tite realizou um breve treinamento nesta terça-feira envolvendo jogadores que não começaram contra os suíços. Espera-se que ele faça uma rotação de seu plantel no jogo contra Camarões, já que o Brasil jogará a partida das oitavas de final já na segunda-feira se terminar no topo do Grupo G.

