Arábia Saudita vence Argentina em virada impressionante na Copa do Mundo

Por Martyn Herman (Reuters) - A Arábia Saudita protagonizou uma das maiores surpresas da história da Copa do Mundo ao vencer a Argentina por 2 x 1 na estreia no Grupo C do Mundial do Catar, com gols de Saleh Al-Shehri e Salem Al-Dawsari, nesta terça-feira.

Os sauditas, em 51º lugar no ranking da Fifa, perdiam o jogo após cobrança de pênalti de Lionel Messi aos 10 minutos, mas Al-Shehri acertou um chute certeiro aos 3 minutos do segundo tempo, aproveitando falha da defesa argentina.

Os torcedores da Arábia Saudita entraram em delírio cinco minutos depois, quando Al-Dawsari fez ótima jogada e acertou um chute no canto superior para virar a partida.

A Argentina estava a caminho de igualar a invencibilidade recorde da Itália em 37 jogos, depois que Messi abriu sua quinta e última Copa do Mundo ao marcar um pênalti logo no começo.

Não fossem três gols anulados por impedimento, um de Messi e dois de Lautaro Martinez, a Argentina estaria sossegada no primeiro tempo, mas o jogo virou de cabeça para baixo após o intervalo.

