Argentina vence Polônia por 2 x 0 e vai enfrentar Austrália nas oitavas de final

DOHA (Reuters) - A Argentina do craque Lionel Messi venceu a Polônia por 2 x 0 em sua última partida pelo Grupo C da Copa do Mundo, nesta quarta-feira, no Estádio 974, em Doha, para avançar para as oitavas de final, em que enfrentará a Austrália.

A Argentina liderou a chave com seis pontos, enquanto a Polônia passou em segundo lugar no saldo de gols devido ao resultado do outro jogo da chave, em que o México venceu a Arábia Saudita por 2 x 1. A Polônia enfrentará a França.

O meio-campista Alexis MacAllister colocou a Argentina na frente logo após o intervalo com um chute rasteiro de primeira após cruzamento da direita, e Julián Álvarez chutou forte para vencer o goleiro polonês Wojciech Szczesny aos 22 minutos da etapa final para fazer 2 x 0.

No primeiro tempo, Szczesny foi o herói da Polônia ao defender um pênalti cobrado por Messi.

