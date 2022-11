Argentina x Arábia Saudita: veja os memes da derrota dos hermanos na Copa

Apoie o 247

ICL

247 - A estreia das seleções da Argentina e da Arábia Saudita na Copa do Mundo do Catar movimentou a internet no começo da manhã desta terça-feira (22). O jogo surpreendente, que iniciou às 7h, no horário de Brasília, foi marcado por uma virada dos sauditas, o que motivou uma série de memes no Brasil.

Os hermanos perderam o jogo por 2x1.

Confira os memes que repercutiram a derrota:

🚨URGENTE: Argentina acaba de sofrer alteração na sua bandeira. pic.twitter.com/1zfGBB1EdP — CHOQUEI (@choquei) November 22, 2022

A única pessoa feliz em Buenos Aires nesse momento é esse mano aqui#ARGKSA #Qatar2022 pic.twitter.com/8HagNCrKDk November 22, 2022

SE VOCÊ



É ARGENTINO… pic.twitter.com/2sJy36XEIb — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) November 19, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.