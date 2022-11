Austrália vence Tunísia e encerra 12 anos de espera por vitória em Copa do Mundo

Apoie o 247

AL WAKRAH, Catar (Reuters) - A Austrália derrotou a Tunísia por 1 x 0 no Estádio Al Janoub neste sábado para registrar sua primeira vitória em uma Copa do Mundo em 12 anos, e o resultado colocou a equipe provisoriamente na segunda colocação do Grupo D do Mundial, atrás da atual campeã França.

O atacante Mitchell Duke marcou na metade do primeiro tempo com uma cabeçada que superou o goleiro Aymen Dahmen para dar à Austrália a liderança, enquanto a melhor chance da Tunísia veio quando o capitão Youssef Msakni chutou para fora.

A Tunísia trouxe no segundo tempo o artilheiro da equipe, Wahbi Khazri, que aumentou o ritmo em busca de um empate, mas a defesa australiana se manteve firme com o goleiro e capitão Mat Ryan sendo uma presença que trouxe calma à defesa.

A vitória encerrou uma série de sete jogos da Austrália sem um triunfo em Copas do Mundo. A última vez que a equipe havia conquistado os três pontos em uma partida de Mundial foi diante da Sérvia, em 2010.

A França, que derrotou a Austrália por 4 x 1 na estreia, joga contra a Dinamarca no outro jogo do Grupo D ainda neste sábado.

