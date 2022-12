Brasil entra em campo contra Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo; acompanhe

Apoie o 247

247 com Agência Brasil - O Brasil enfrenta a Croácia nesta sexta-feira (9) no estádio Cidade da Educação, no Catar, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo.

O vencedor do duelo enfrentará quem vencer a partida entre Holanda e Argentina.

Acompanhe a atualização lance a lance:

46' - Final de primeiro tempo! Segue 0 x 0. Por enquanto, estamos indo para a prorrogação.

44' - O capitão brasileiro afasta uma bola perigosa de dentro da área. Mas o árbitro marca impedimento no lance. Segue 0 x 0.

40' - Neymar bate, a bola desvia na barreira e o goleirão defende. Segue 0 x 0

40' - Brozovic derruba Vini Jr.. Jogador já tem amarelo e poderia ser expulso. Ao lado da área, a chance é boa. Vamos, Brasil!!!!

30' - Caneta! Grande jogada do camisa 10 brasileiro. Brozovic para a jogada e leva amarelo

24' - Amarelo! Falta perigosa para a Croácia ao lado da área. E o lateral brasileiro Danilo leva cartão

20' - Quase! Na primeira, Vini Jr. tabela com Richarlison e só não marca porque a zaga cortou na hora. Na sequência, Neymar assusta o goleiro Livakovic

15' - Croácia vai dominando. Jogo difícil

12' - Depois do cruzamento pela direita, Perisic não consegue a finalização correta. A bola passa perto da trave direita do Brasil.

9' - No início do lance, Vini Jr. forçou o passe na entrada da área. Depois, Brasil pressiona, rouba a bola, mas Raphinha tenta o drible e sai com bola e tudo pela linha de fundo

9' - Jogo muito disputado até o momento. Croácia tem mais posse de bola

04' - Vini Jr. bate firme de longe. O goleirão defende sem problemas

00' - Apita o árbitro!

