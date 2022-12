Brasil teve no Catar a pior campanha em Copas do Mundo desde 1990

Apoie o 247

ICL

247 - A Copa do Mundo de 2022 teve a pior Seleção Brasileira desde 1990. Isso porque, pelo ranking que a Fifa faz para cada mundial, o Brasil terminou a Copa do Catar em 7º. As informações são do portal Metrópoles.

Na Itália, em 1990, a Seleção Brasileira foi eliminada para a Argentina por 1 x 0 nas oitavas de final. Ou seja, não ficou entre as oito melhores. Mas a partir de 1994, foi para as quartas de final em todas as edições.

Em 1994 e 2002, quando foi campeão, e em 1998 e 2014, quando foi vice e 4º lugar (respectivamente), o Brasil se classificou para as semifinais, melhor do que a campanha de 2022.

Comparando a colocação final no Catar com outras edições em que caiu nas quartas, também fica atrás. A Seleção ocupou o 5º lugar em 2006 e ficou em 6º em 2010 e 2018. Atrás de Inglaterra e Holanda – eliminadas na mesma fase que o Brasil –, mas com campanhas melhores, a equipe de Tite amargou a 7ª posição da tabela da Copa.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.