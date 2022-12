Cazé TV homenageia Galvão Bueno e promete 'coisa grande' para 2023

Após baterem recordes mundiais por três vezes consecutivas com as transmissões de jogos do Brasil, Casimiro e o narrador Luís Felipe Freitas prometem novidades para 2023 edit

247 - Capaz de reunir 6,13 milhões de inscritos em um prazo de 40 dias, a Cazé TV nasceu para honrar a parceria do youtuber Casimiro Miguel com a LiveMod, que negociou os direitos do mundial para o YouTube, mas não será encerrada com o fim da competição. As informações são do portal Notícias da TV.

Após baterem recordes mundiais por três vezes consecutivas com as transmissões de jogos do Brasil, Casimiro e o narrador Luís Felipe Freitas prometem novidades para 2023 naquele espaço, ainda sem anunciar o que virá no ano que vem.

Na despedida das transmissões da Copa do Qatar, neste domingo, 18, após a vitória da Argentina sobre a França, Freitas e Casimiro celebraram o feito inédito de terem transmitido um evento desse porte por "um canal que leva o nome de uma pessoa". "A lógica se subverteu", explicou o narrador, ao falar sobre o inusitado fato de até muito pouco tempo atrás a transmissão de uma Copa do Mundo ser algo inalcançável até para estações de TV e empresas de mídia altamente estruturadas.

