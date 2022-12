Com valor pago pela polêmica carne de ouro é possível adquirir uma moto zero; Veja o preço

Alguns jogadores da Seleção Brasileira têm sido muito criticados por terem ido a um badalado restaurante no Catar para comer carne com folhas de ouro. edit

247 - Alguns jogadores da Seleção Brasileira têm sido muito criticados por terem ido a um badalado restaurante no Catar para comer carne com folhas de ouro. Isso não é novidade quando o assunto é o Nusr-Et Steakhouse, pois os valores cobrados no local chamam a atenção.

O preço cobrado pela carne faz parecer que se come uma joia de verdade. Uma reportagem do tabloide britânico "The Sun" de agosto deste ano, com base em uma conta postada no Twitter, aponta que o prato mais caro, na unidade de Londres, custava 1.450 libras — o equivalente a cerca de R$ 9 mil na cotação desta segunda-feira (5). Um hambúrguer, R$ 100 (cerca de R$ 600).

Com R$ 9 mil reais é possível adquirir uma moto zero quilômetro no Brasil. Um veículo da marca Honda Biz modelo110I custa R$ 9.260.

