Copa no Catar: Inglaterra protesta antes de jogo contra Irã após veto a braçadeiras

Jogadores ingleses se ajoelham antes da partida após Fifa vetar o uso da braçadeira "One Love", com cores do arco-íris contra as leis anit-LGBTQIA+ do Catar edit

247 - A braçadeira "One Love" ficou guardada, mas ainda assim houve protesto. Horas antes da partida de estreia da Inglaterra na Copa do Mundo do Catar, contra o Irã, um comunicado anunciou que as seleções não usariam mais a peça com cores do arco-íris contra as leis anit-LGBTQIA+ do país no Oriente Médio. Antes de rolar a bola, porém, os jogadores da Inglaterra se ajoelharam e protestaram contra a decisão da Fifa. As informações são do portal G1.

Um grupo de sete seleções europeias anunciou nesta segunda-feira que seus capitães não utilizarão braçadeiras contra o preconceito. Temendo punições por parte da Fifa, que poderia ir de multas até mesmo sanções esportivas, as federações de Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Holanda e Suíça afirmaram que não colocarão os jogadores como alvo de possíveis problemas disciplinares.

A atitude de se ajoelhar antes da partida não é algo inédito. O protesto começou a ser usado na Premier League após o assassinato de George Floyd, um homem negro sufocado por um policial branco nos Estados Unidos.

