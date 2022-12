Coreia do Sul vence Portugal e pode ser adversária do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo

Apoie o 247

ICL

AL RAYYAN, Catar (Reuters) - A Coreia do Sul marcou um gol no final da partida que garantiu uma vitória de virada por 2 x 1 contra Portugal nesta sexta-feira, classificando a equipe asiática para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, quando pode enfrentar o Brasil.

Correndo contra o relógio para evitar uma eliminação da Coreia do Sul, o atacante Son Heung-min avançou sozinho no contra-ataque após um escanteio de Portugal nos acréscimos e deu um passe perfeito para Hwang Hee-chan, que bateu no canto do goleiro Diogo Costa para dar início a comemorações emocionadas em campo e na arquibancada.

Depois de Portugal abrir o placar logo no início com Ricardo Horta, Kim Young-gwon deu esperança aos sul-coreanos aos 27 minutos, quando um escanteio bateu nas costas do capitão português Cristiano Ronaldo e caiu gentilmente para o zagueiro mandar a bola para o fundo da rede.

Apesar da derrota, Portugal avançou em primeiro lugar do Grupo H e enfrentará o segundo colocado do Grupo G, que é formado por Brasil, Suíça, Sérvia e Camarões.

Ainda nesta sexta, Brasil enfrenta Camarões e a Suíça encara a Sérvia.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.