Costa Rica surpreende o Japão com gol no fim e embola grupo com Alemanha e Espanha

AL RAYYAN, Catar (Reuters) - O Japão desperdiçou a oportunidade de se classificar com antecedência para as oitavas de final da Copa do Mundo após sofrer um gol de Keysher Fuller a 10 minutos do fim da partida que deu à Costa Rica uma vitória surpreendente de 1 x 0, em uma partida na qual os japoneses quase não criaram chances.

Os "samurais azuis" não conseguiram aproveitar o momento após a surpreendente vitória sobre a Alemanha na estreia e se arrependerão da chance perdida, após mostrarem pouca criatividade contra uma seleção costarriquenha que se defendeu com determinação após a goleada de 7 x 0 sofrida contra a Espanha em sua estreia.

Na única finalização da Costa Rica em toda a partida, Fuller acertou um chute de cobertura da esquina da grande área além do alcance do goleiro Shuichi Gonda, deixando o Japão atordoado.

O Japão brigou para tentar salvar algo do jogo, mas entrou em pânico nos momentos decisivos.

O resultado deixou o Japão com um difícil desafio para avançar para a fase de mata-mata, tendo a Espanha como adversária no último jogo do Grupo E, na quinta-feira.

